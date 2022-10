Walldürn. „ Walldürn gemeinsam“ und die IHK starteten zusammen mit der Stadt im Rahmen des „2. Dürmer Lichderfeschds“ eine Würfelaktion zugunsten der Vereine.

An beiden Tagen konnten die Kunden in den Geschäften durch Würfeln Punkte für „ihren“ Verein sammeln. Darüber hinaus war es möglich, bei den an dieser Aktion teilnehmenden Handwerkern, Bürogeschäften und Firmen „ohne Einkauf“ zu würfeln.

„Augenzahl“ eingetragen

Jeder Kunde durfte einmal würfeln. Die „Augenzahl“ wurde auf einer Teilnehmerkarte eingetragen – auf der zuvor der Name des Teilnehmers und des zu unterstützenden Vereins eingetragen wurde. Bis zum 30. September musste diese Teilnehmerkarte dann bei der Tourist- und Freizeitinformation abgegeben werden. Insgesamt gingen 1019 Teilnehmerkarten mit 4355 gewürfelten Punkten für 58 Vereine ein. Auf die fünf Vereine, die am Ende die meisten Punkte von den Teilnehmern der „Heimat shoppen“-Aktion erhielten, warteten am Ende Geldpreise – gesponsert von den Stadtwerken, der Volksbank und der Sparkasse.

Siegerehrung

Die Siegerehrung nahmen Bürgermeister Markus Günther und Marianne Stäudinger von der Tourist- und Freizeitinformation vor. Über den Gewinn des 1. Preises durfte sich der TV Walldürn freuen. Dessen stellvertretender Vorsitzender Martin Kautzmann durfte den Gewinnscheck in Höhe von 1500 Euro entgegennehmen. Einen Scheck in Höhe von 750 Euro für den zweiten Platz bekam der Vorsitzende des Fördervereins des Kindergartens St. Marien überreicht. Jeweils ein 250-Euro-Gewinnscheck ging an die Vertreter der FG „Fideler Aff“, der DLRG-Ortsgruppe und der Eintracht.