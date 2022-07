Wolfgang Kaiser zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Walldürn. Zur Generalversammlung fanden sich die Vereinsmitglieder des Männergesangvereins (MGV) „Frohsinn“ Walldürn am vergangenen Freitagabend im Gasthaus „Zum Hirsch“ in Walldürn ein. Im Mittelpunkt der Generalversammlung standen neben den Tätigkeits- und Rechenschaftsberichten der Vorstandes, den Ehrungen für langjährige aktive und passive Mitgliedschaft sowie auch die Neuwahlen, die die seitherigen Mitglieder des engeren Vorstandes für weitere zwei Jahre in ihren bisherigen Vorstandsämtern bestätigten.

Der Vorsitzende des MGV „Frohsinn“ Walldürn, Helmut Stark-Nothelfer begrüßte unter anderem Bürgermeisterstellvertreter Fabian Berger und den Vorsitzenden des Sängerkreises Buchen, Peter Schäfer. Es folgte der Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Vorstandes Helmut Stark-Nothelfer über die zurückliegenden drei Vereinsjahre. Dieser erinnerte eingangs daran, dass aufgrund der Corona-Pandemie die beiden ursprünglich für das Jahr 2021 geplanten Jubiläumsveranstaltungen kurzfristig hätten abgesagt werden müssen, dass keine Mitgliederversammlung stattfanden und das ein regelmäßiger Probebetrieb lange Zeit nicht möglich gewesen sei. Dennoch hätten alle Sänger Vereinstreue gezeigt.

Sorge bereite dem Verein momentan die Tatsache, dass es an genügend Sänger-Nachwuchs mangele. Abschließend dankte der Vorsitzende all denjenigen, die in den zurückliegenden drei Vereinsjahren an maßgeblicher Stelle im Verein Verantwortung trugen.

Fabian Berger übermittelte zu Beginn seiner Grußansprache neben persönlichen Grüßen auch die des Bürgermeisters der Stadt Walldürn, Markus Günther und des Gemeinderates. Die Stadt Walldürn schätze sich glücklich, einen so aktiven Männergesangverein zu haben. Für die weitere Zukunft wünsche er dem MGV „Frohsinn“ Walldürn und all seinen stimmkräftigen Mitgliedern die nachhaltige Fortsetzung dieser Tradition.

Peter Schäfer in seiner Funktion als Vorsitzender des Badischen Sängerkreises Buchen versicherte, dass man von Seiten des Sängerkreises stolz sei auf solch einen aktiven Verein.

Dem Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht von Schriftführer Gerhard Sauter über die zurückliegenden drei Vereinsjahre war zu entnehmen, dass die aktuelle Vereinsmitgliederzahl beim MGV „Frohsinn“ Walldürn derzeit 112 beträgt, darunter 35 aktive Sänger, 78 Fördernde Vereinsmitglieder, zwei Ehrenvorsitzende sowie sieben weitere Ehrenmitglieder als aktive Sänger.

2019 hätten nach der damaligen Generalversammlung im Laufe des Jahres noch 32 Chorproben stattgefunden. 2020 seien die Chorproben bis zum Frühjahr zunächst regelmäßig verlaufen, dann hätten aufgrund der Pandemie bis Mitte Oktober nur noch sechs Probeabende im Freien durchgeführt werden können. Im vergangenen Jahr habe aufgrund der Corona-Pandemie die erste Probe am 7. Juli auf dem TV-Sportplatz hinter dem Auerberg-Schulzentrum durchgeführt werden können. Elf weitere Proben fanden im Verlauf des Jahres statt. Im laufenden Jahr fand die erste Probe Ende April in der Aula der Konrad-von-Dürn-Realschule sowie acht weitere Probeabende statt.

An besonderen Aktivitäten nannte Schriftführer Gerhard Sauter insbesondere die Mitgestaltung der Fronleichnamsprozession und des Hochamtes am dritten Wallfahrtssonntag, den Vereinsjahresausflug zum Frankfurter Flughafen, den Chorauftritt beim Sinfonie-Orchester der Städtischen Musikschule Walldürn, die Teilnahme und Mitwirkung an der 1225-Jahr-Feier der Stadt Walldürn in der Kirche St. Marien in Form der Aufführung des dortigen „Laudate-Konzertes“ (alles 2019). 2020 hätten keine Veranstaltungen stattgefunden, und im Jahr 2021 habe lediglich am 7. November die Ehrungsmatinée des Sängerkreises Buchen im „Haus der offenen Tür“ in Walldürn als örtlicher Ausrichter veranstaltet.

Kassenwart Gerhard Trunk stellte seinen Kassenbericht vor, aus dem hervorging, dass der MGV „Frohsinn“ Walldürn auf einer soliden, finanziellen Basis stehe. Kassenrevisor Berthold Stumpf bestätigten Kassenwart Gerhard Trunk eine einwandfreie Buchführung und empfahlen der Versammlung daraufhin die Entlastung des Schatzmeisters, die einstimmig erteilt wurde.

Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Anschließend fanden die Neuwahlen statt (Ergebnis siehe Infobox.

Sehr gerne kamen der Vorsitzende Helmut Stark-Nothelfer und sein Stellvertreter Wolfgang Kaiser der Aufgabe nach, insgesamt 27 Vereinsmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft auszuzeichnen (siehe Infobox).

Mit der Bekantgabe einiger bereits für das laufende Vereinsjahr feststehender Termine (Grillabend am 30. Juli ab 16 Uhr, Bewirtung des „Dürmer Feierabends“ am 11. August, Matinée am 23.Oktober in der Walldürner Nibelungenhalle, Weihnachtsfeier im Saal der AWO-Altenwohnlage am 7. Dezember) klang der offizielle Teil der Generalversammlung aus. stig