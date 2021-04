Beim Erweiterungsbau des Kindergartens St. Martin geht es voran. Der Rohbau steht, die Handwerker sind innen schon kräftig am Arbeiten. Am 1. Juli soll das Projekt abgeschlossen sein.

Walldürn. Die Kinder und Erzieherinnen werden durch den Erweiterungsbau über deutlich mehr Platz verfügen. Zur vorhandenen Nutzfläche von 457 Quadratmetern kommen 386 Quadratmeter Erweiterungsfläche dazu.

Bedarf ist da

Und der ist auch nötig, wie Bürgermeister Markus Günther bei einer Baustellenbesichtigung sagte: „Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Walldürn ist da.“ Das sei erfreulich – und habe weitere positive Folgen. „Das spiegelt sich dann im kommenden Jahr in den Schülerzahlen der Grundschule wider.“ Zusammen mit Jörg Kettemann vom Bauamt der Stadt Walldürn, Nico Hofmann und Axel Skowronnek vom Büro für Architektur Hofmann aus Eberstadt und Kindergartenleiterin Nicole Geib schaute sich der Bürgermeister die Baustelle an. Bauherr ist die Stadt Walldürn, Träger des Kindergartens die katholische Pfarrgemeinde St. Georg.

Der Kindergarten St. Martin wurde im November 1997 eröffnet. Mit dem Erweiterungsbau wurde am 30. August 2020 begonnen. Der umbaute Raum der Erweiterung beträgt 1330 Kubikmeter. Bisher standen folgende Arbeiten auf dem Plan: Rodung, Planum, Entwässerung, Erstellen der Bodenplatte, die Holzkonstruktion wurde erstellt, weiter die Flachdacharbeiten und die Verglasungsarbeiten, und die Heizungsanlage wurde erneuert.

Derzeit stehen die Installationsgewerke wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro auf dem Bauplan weiter die Trockenbauarbeiten, die Rückbauarbeiten im Bestand und die vorgehängte, hinterlüftete Fassade.

„Im Kostenrahmen“

Die projektierten Baukosten liegen bei rund 1,1 Millionen Euro. „Derzeit bewegen wir uns im Kostenrahmen“, sagte Nico Hofmann bei dem Termin am Mittwoch. „Und die Maßnahme ist unfallfrei verlaufen.“ Hofmann lobte außerdem die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und der Kindergartenleitung.

Mit der Erweiterung gibt es zwei neue Gruppenräume sowie zusätzlichen Multifunktionsräume, etwa einen Sportraum. Der Bau wird in Massivholzbauweise erstellt, sagte Hofmann weiter. Der Hintergrund: „Nachhaltiges Bauen mit natürlichen Baustoffen. Das schafft ein gesundes Wohnklima für Kinder und Erzieherinnen.“ Das wurde bei der Besichtigung in den hellen, lichtdurchfluteten Räumen bereits deutlich.

Ein Thema war der Brandschutz im Bestand, „der wurde ertüchtigt“. Ebenso wie die Heizung. Jetzt gebe es eine effiziente Heizungsanlage für das Bestandsgebäude und den Erweiterungsbau. Wenn alles nach Plan weiterläuft, ist die Maßnahme am 1. Juli fertig. Und die Stadt hat mehr Platz für die kleinen Einwohner der Stadt. Eine wichtige Maßnahme, befand der Bürgermeister. „Für Walldürn ist diese Investition ein großer Schritt.“