Wirtschaftsschule mit Erfolg bestanden

Walldürn. Offiziell verabschiedet wurden jetzt an der Frankenlandschule 23 Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule/Wirtschaftsschule – und zwar von Schulleiter der Torsten Mestmacher, Fachabteilungsleiter Wirtschaftsschule, Andreas Mackert, und den Klassenlehrern Jörn Hahn und Pascal Oeden.

Wie Torsten Mestmacher rückblickend auf die beiden letzten Schuljahre feststellte, habe man gemeinsam alle pandemiebedingten Widerstände überwinden können. Wohin der weitere Weg der Absolventen auch führe, er wolle allen Mut machen für diesen nächsten Schritt. Im weiteren Verlauf gab Mestmacher allen noch folgende Tipps mit: „Was ihr auch macht, achtet darauf, dass ihr stets pünktlich seid. Welchen Weg ihr auch einschlagt, habt Freude an diesem Weg und setzt euch voll und ganz für die euch übertragenen Aufgaben ein. Versucht bei dem, was ihr anfangt, gut zu sein. Ihr werdet schnell merken, dass es mehr Spaß macht, wenn man etwas von dem Unterrichtsstoff oder seiner Arbeit versteht. Geht respektvoll miteinander um. Vergesst eure Familien und Freunde nicht.“

Im Anschluss an die Rede des Schulleiters richtete der stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Freunde der Frankenlandschule, Hans-Peter Weber, ein Grußwort an alle Absolventen. Er versuchte aufzuzeigen, dass sich die momentanen Chancen sowohl im beruflichen und schulischen Bereich durch die Erlangung der Mittleren Reife erheblich verbessert hätten und die Wirtschaft händeringend nach qualifiziertem Personal suche. Wichtig sei es, sich konkrete Ziele zu setzen und diese zielstrebig zu verfolgen. Die Voraussetzungen, die alle Absolventen mitbringen, seien gut. Wer sich weiterhin mit Elan in die Ausbildungsplatzsuche, in die Lehrstelle oder in die neue Schule einbringe, habe beste Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihm Freude mache.

Im Anschluss nahm Torsten Mestmacher Andreas Mackert und den Klassenlehrern die Ausgabe der Abschlusszeugnisse vor.

Schuljahrgangsbester war Paul Hemberger aus der Klasse 2BFW2/1 mit einem Notendurchschnitt von 1,5, der von der Schulleitung mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Ein Lob für ebenfalls sehr gute schulische Gesamtleistung erhielt in der Klasse 2BFW2/2 Adrian Kern mit einem Notendurchschnitt von 1,8. sti