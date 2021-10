„Wir haben eine gespaltene Währungsunion“

Walldürn. Auf anschauliche Weise sprach Professor Dr. Alexander Hennig beim Online-Wirtschaftsforum von Volksbank Franken und Frankenlandschule Walldürn über die wirtschaftliche Entwicklung. Für das nächste Jahr rechnet er mit einer Inflation von etwa drei Prozent.

„Schweren Herzens haben wir uns für eine virtuelle Veranstaltung entschieden“, sagte Bankvorstand Karin Fleischer in ihrer Begrüßung. Denn schließlich gehe es bei dem Wirtschaftsforum von Volksbank Franken und Ludwig-Erhard-Schule auch darum, sich zu treffen und nach dem Vortrag gute Gespräche miteinander zu führen. Sie stellte den Referenten des Abends vor: Professor Dr. Alexander Hennig leitet die Studienrichtung „BWL-Digital Commerce Management“ an der Dualen Hochschule Mannheim. Der Diplom-Volkswirt und Diplom-Betriebswirt gilt als Experte zur volkswirtschaftlichen Entwicklung, Währungsunion, Digitalisierung und Handel. Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher von der Frankenlandschule moderierte die Fragerunde nach dem Vortrag.

Hennig sprach zunächst über die aktuelle volkswirtschaftliche Situation. So wies er darauf hin, dass bereits vor Corona sich die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abgeschwächt habe. Denn unser Land sei zu zwei Dritteln von der Industrieproduktion abhängig, die zurückgegangen sei. Im zweiten Quartal 2020 sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 4,8 Prozent geschrumpft, das sei ein besserer Wert als erwartet gewesen. Hennig führte das darauf zurück, dass in China die Wirtschaft bereits wieder wuchs und die deutschen Exporte nach China wieder ansprangen. Während des zweiten Lockdowns im vierten Quartal 2020 habe die Wirtschaftsleistung stagniert.

2,5 Prozent Wirtschaftswachstum

Für das laufende Jahr hätten die Wirtschaftsinstitute ein Wachstum von 2,5 Prozent prognostiziert. Ohne die herrschende Materialknappheit könnte es höher sein. Für nächstes Jahr erwarteten die Experten ein Wachstum von 5,1 Prozent, aber nur für den Fall, dass keine schärferen Corona-Maßnahmen erlassen würden und ohne Materialknappheit.

Ein Blick in die Statistik zeige, dass die Wirtschaftsbranchen sehr unterschiedlich betroffen waren. Während das BIP in der Industrie im vergangenen Jahr um 9,7 Prozent, bei Unternehmensdienstleister um 7,9 Prozent und bei sonstigen Dienstleistern um 11,3 Prozent sank, stieg es im Baugewerbe um 1,4 Prozent. Besonders deutlich war der Absturz in der Autoindustrie im April 2020. Auch eine originell anmutende Statistik präsentierte Hennig. So sei der Absatz von Toilettenpapier während des ersten Lockdowns auf etwa das Dreifache gestiegen, während des zweiten um das 2,4-fache.

Der Professor wies auch auf die große Bedeutung des privaten Konsums hin, der mehr als die Hälfte der Gesamtnachfrage aus. Während des ersten Lockdowns sei der Konsum um rund zehn Prozent gefallen und sei auch während des zweiten Lockdowns erheblich eingebrochen.

Die Menschen in Deutschland seien vor Corona „in bester Konsumlaune“ gewesen. Das habe unter anderem an geringer Arbeitslosenquote, günstigen Konsumkrediten und wenig Sparanreizen gelegen. Jetzt liege die Konsumfreude wieder auf einem normalen, aber noch nicht auf dem sehr guten Niveau der Vor-Coronazeit. Zum guten Konsumklima habe beigetragen, dass die Zahl der Erwerbstätigen bis zur Corona-Krise deutlich gestiegen und die Zahl der Arbeitslosen auf 2,3 Millionen gesunken sei. Durch Corona seien 700 000 Menschen mehr in Arbeitslosigkeit geraten. Hennig geht davon aus, dass im Laufe des kommenden Jahres der Vor-Corona-Wert wieder erreicht werde.

„Wir haben eine gespaltene Währungsunion“, stellte Hennig im zweiten Teil seines Vortrags fest. Den wirtschaftsstarken Nord-Ländern stünden die wirtschaftsschwachen Süd-Länder gegenüber. Die Europäische Zentralbank (EZB) könne aber nur eine Geldpolitik betreiben, entweder für die Starken oder für die Schwachen. Die südeuropäischen Länder litten unter drei Krisen: einem schwachen Wirtschaftswachstum, hohen Staatsschulden und einer Bankenkrise. Während die Wirtschaftsleistung von Ländern wie Italien und Spanien seit 2007 geschrumpft sei, sie die von Deutschland bis zur Corona-Krise um 17 Prozent gestiegen. Allein die Industrieproduktion sei in dieser Zeit hierzulande um 25 Prozent gestiegen. Auch bei der Staatsschuldenquote steht Deutschland besser da. Diese beträgt zurzeit rund 72 Prozent vom Bruttosozialprodukt, bei Frankreich und Spanien dagegen mehr als 120 Prozent, bei Italien gar über 150 Prozent. Das habe zur Folge, dass sich die Südländer über Staatsanleihen teurer finanzieren müssten. Nach den Worten von Hennig reagiert die EZB auf diese Schieflage, indem sie Staatsanleihen aufkauft.

Dadurch erhöht sich die Geldmenge, was zu einer höheren Inflation führe. Zur Geldentwertung trügen außerdem höhere Erzeugerpreise und ein Nachholbedarf an Konsum bei. Hennig geht davon aus, dass die EZB eine Inflation in Höhe von drei bis vier Prozent als neuen Zielwert anstrebe. Er rechnet mit einer Geldentwertung im Januar bei etwa drei Prozent. „Eine höhere Inflation ist gut für eine stärkere Nachfrage. Sie entlastet die Schuldner real, aber die Sparer werden enteignet“, so der Professor. Er ist der Auffassung, dass es nur drei Möglichkeiten gebe, die gespaltene Währungsunion zu überwinden: durch eine echte Transferunion, eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Süd-Länder oder durch einen Austritt der südeuropäischen Länder aus der Währungsunion, verbunden mit einem Teilschuldenerlass. mb