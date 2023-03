Windrad wird ersetzt

Altheim. Im Windenergiepark „Altheimer Höhe I“ sind die Handwerker be der Arbeit: Dort wird eine Windenergieanlage abgebaut. Der Windenergiepark „Altheimer Höhe I“ wurde im Jahr 2000 von der Firma „Windenergie S+H“ aus Hettigenbeuern in Betrieb genommen und befindet sich derzeit in der Weiterbetriebsphase. In unmittelbarer Nähe will das Unternehmen den „Windenergiepark Altheim 3“ errichten. In diesem Zug wurde die bestehende Windenergieanlage abgebaut. Sie soll durch eine neue, leistungsfähigere ersetzt werden. mb

