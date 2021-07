Wildenburg besichtigt

Walldürn. Burgen, Ritter und das Leben der Menschen im Mittelalter waren während des Unterrichts zu Hause im Lockdown Thema der siebten Klasse der Auerberg-Werkrealschule Walldürn. Um dieses Thema lebendig zu machen und den Schülern die Schönheit ihrer Heimat zu zeigen, unternahmen die Klassenlehrerinnen Tina Eck und Daniela Ballweg einen Ausflug zur Wildenburg.

Von Preunschen ging der Weg Richtung Burg. Zuerst wurde allerdings am neuen Smart-Pfad die Station „Wald erleben“ und die Waldkanzel erkundet. Danach ging es in die Burg Wildenburg. Nach einer kurzen Einführung durch den Erbauer Ruprecht von Dürn wurde die Burg von den Schülern erkundet. „Ist das cool, eine so alte Burg mal in echt zusehen!“ und „Was so groß ist der Kamin!“ waren nur einige der erstaunten Äußerungen der Kinder, die ihr Wissen über Burgen hier am echten Objekt erproben konnten. Verlies, Bergfried, Burgkapelle und Torhaus machten großen Eindruck auf die Schüler und so war mancher fast etwas enttäuscht, als der Weg weiterging in Richtung Buch zur nächsten Station des Smart Pfades, die sich mit Krabbeltieren wie Schnecken und Bienen befasst.

Auch hier nahmen die Kinder die Gelegenheit, sich mit einem eigentlich schulischen Thema ganz anders zu befassen, gerne wahr und nutzten die vielfältigen Angebote, sich handelnd mit diesen Tieren auseinanderzusetzen.

Über den Spielplatz in Buch und die Eisdiele in Amorbach ging es zum Zug, der die ganze Klasse wohlbehalten zurück nach Walldürn brachte.

