„Wilde Körbe“ flechten

Gottersdorf. Ein Weidenflechtkurs mit unterschiedlichen Flechtzielen findet am Sonntag, 26. März, von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr jeweils in der Dreschhalle des Odenwälder Freilandmuseums statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter Anleitung von Ariane Eckstein können um 11 Uhr Frühlingskränze aus frischen Weidenruten und um 13.30 Uhr „wilde Körbe“ geflochten werden. Die Kränze und Körbe eignen sich gut für Frühlings- oder Osterdeko.

Die Kursleiterin beider Kurse setzt sich seit über 20 Jahren in ihrer Freizeit mit dem Material Weide auseinander und zeigt an diesem Tag Schritt für Schritt wie vorzugehen ist. Zu diesen beiden Kursen ist eine Anmeldung unter Telefon 06286/320 oder per Mail an info@freilandmuseum.com nötig. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro inkl. Materialkosten.

Die Kurse findet in der offenen, aber überdachten Dreschhalle statt, daher an wetterangepasste Kleidung denken. Mitzubringen ist eine Gartenschere.

Das Odenwälder Freilandmuseum ist ab dem 26. März wöchentlich dienstags bis sonntags von 10 bis 17 beziehungsweise ab Mai bis 18 Uhr geöffnet. Die Schankstube/Biergarten ist sonntags ab 11.30 Uhr geöffnet.