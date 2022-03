Wildbachrunde bei Boxtal

Walldürn. Das herrliche Frühjahrswetter am Sonntag nutzten 45 Mitglieder und Gäste des Odenwaldklubs Walldürn aus, um auf den Wanderwegen rund um das Dorf Boxtal Eindrücke von der Landschaft südlich des Mains zu gewinnen. Die erste Tour mit dem Wanderführer Werner Weigand und einem ortsansässigen Helfer führte mit der Markierung Liebliches Taubertal 2 (LT2) auf die Höhe über das Wildbachtal, vorbei an der imposanten Bundsandsteinformation „Hohe Steine“, dem Gedenkstein Hoi-Hop mit entsprechender Erklärung nach Rauenberg und Wessental. Am Gedenkstein für einen gemeuchelten Boxtaler Wirt und am Waldhaus Diana vorbei gelangten die Tourengeher auf einem tollen Abstieg an den Ausgangspunkt.

Schöne Aussicht genossen

Die zweite Gruppe, geleitet von Wanderführer Alfred Czech, unternahm die Tour auf dem Rundweg Bo 1, gleichzeitig Teil des Mainwanderwegs, in Richtung Freudenberg im Gebiet des Vorderen und Hinteren Bergs. Die Wanderfreunde genossen die schöne Aussicht über das Maintal mit den Dörfern Dorfprozelten, Stadtprozelten mit der Henneburg und Mondfeld. Vom Naturdenkmal „Hohe Steine“ und den alten, aufgelassenen Weingärten (Wengerts) folgte der Steig abwärts zur zünftigen, verdienten Einkehr.

Zum Abschluss trafen sich die Wanderer im Gasthaus „Rose“, um das wohlverdiente Sonntagabendvesper einzunehmen. Der Wanderleiter Ralf Englert dankte den verantwortlichen Wanderfreunden. Dank galt ebenso den Personen vor Ort, welche eine so beeindruckende Wanderroute aufbauen und instand halten. Hunderte sogenannte Steinmandl auf dem Weg erhöhten den Wandergenuss. Das sind die guten Geister, welche man nicht sieht, die aber notwendig sind.

