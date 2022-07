Wieder mehr Flagge zeigen

Walldürn. Zu einem Meinungsaustausch trafen sich die Freien Wähler. Die Teilnehmer wurden zunächst von der Vorsitzenden Ramona Paar über die aktuelle Entwicklung ausgewiesener Baugrundstücke in Gottersdorf, Reinhardsachsen und in der Kernstadt informiert. Grundsätzlich seien ausreichend Grundstücke vorhanden. Kostensteigerungen, Zinsaufwendungen, Lieferschwierigkeiten und Handwerkermangel führten aktuell zur Rückgabe von Grundstücken. Die Stadt sollte deshalb eine maßvolle bedarfsgerechte Flächenpolitik verfolgen.

Breiten Raum nahm die Innenstadtentwicklung ein. Besonders der geplante Neubau eines Mehrfamiliengebäude im Bettendorfring sorgte für Gesprächsstoff. Aus Sicht der Freien Wähler scheint die verkehrstechnische Anbindung nicht den notwendigen Anforderungen zu entsprechen. Insgesamt, so die Auffassung, sollten die Verantwortlichen darauf achten, dass die städtebauliche Einbindung und Gestaltung von neuen Gebäuden, aber auch von Bestandsgebäuden, zum einen Rücksicht auf historische Gegebenheiten nimmt als auch zeitgemäßen städtebaulichen Anforderungen Rechnung trage.

Kreisel kritisch

Kritisch sehen die Freien Wähler das Wiederaufleben des Kreiselthemas an der Buchener Straße. In den öffentlich einsehbaren Sitzungsunterlagen zur Gemeinderatssitzung am 26. Juli ist die finanzielle Seite des geplanten zweijährigen Testbetriebes des Minikreisels dargestellt. Für die Freien Wähler passt die hohe überplanmäßige Ausgabe nicht in die aktuelle Zeit.

Bei dem im September geplanten Lichterfest wollen die Freien Wähler wieder einmal an die Öffentlichkeit gehen und ihre Ideen zur Kommunalpolitik den Wählern vorstellen. Sicherlich wird dabei auch die Anregung für ein Jugendparlament eine Rolle spielen.

Der Ortsvorsteher von Gottersdorf, Stephan Blum (Freie Wähler), berichtete über die letzten Ereignisse aus dem Höhenort und verwies dabei auf die umfassende Berichterstattung in den lokalen Medien. Eine Aussprache beendete das durchweg informative Treffen. frwä