Wieder geöffnet: Neustart in Gottersdorf

Gottersdorf. Das Odenwälder Freilandmuseum hat wieder geöffnet. Die Museumsgebäude sind frisch geputzt und warten darauf von den Gästen erkundet zu werden. Auch das Außengelände mit seinen Gärten und saftigen Wiesen ist derzeit eine echte Augenweide. Führungen im Freien sind ab sofort auf Anmeldung wieder möglich.

Neu sind in diesem Jahr folgende Einlassbeschränkungen: Der Einlass in das Museum ist Covid-19-Genesenen, vollständig Geimpften und Personen mit tagesaktuellem Text (maximal 24 Stunden alt) gestattet. Die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Diese Regeln bleiben vorerst in Kraft und können nur bei dauerhaften Inzidenzwerten unter 50 gelockert werden.

Ferienkurse im Angebot

Am Mittwoch, 2. Juni, und am Freitag, 4. Juni, finden zwei Kinder-Ferienkurse zum Thema „Papier-Sammelmappen herstellen und gestalten“ in der offenen Dreschhalle des Museums statt. Unter Anleitung von Buchbindern Henriette Christofel können die Teilnehmer selbst eine Sammelmappe aus Papier zusammenstellen und dekorativ gestalten. Dafür stehen historische Musterwalzen zur Verfügung, mit denen viele schöne Muster auf das Papier gezaubert werden können. Die Papierbögen werden zum Abschluss zu einer Mappe gebunden.

Eine Anmeldung dazu ist unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl sehr begrenzt ist. Die Kurse dauern jeweils von 13 bis 17 Uhr. Kinder können ab zehn Jahren teilnehmen; Kosten: neun Euro inklusive Material und Eintritt. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 06286/320 oder per E-Mail an info@freilandmuseum.com unbedingt erforderlich.

Am Sonntag, 6. Juni, findet eine Imkerführung mit dem Museumsimker statt. Beginn ist um 13 Uhr. Kosten inklusive Museumseintritt sieben Euro, Kinder und Ermäßigte fünf Euro. Auch hierzu ist eine vorab Anmeldung unter Telefon 06286/320 oder per E-Mail an info@freilandmuseum.com zwingend erforderlich. Bienenschleier stehen zur Verfügung.

Einlass ins Museum ist mit folgenden Nachweisen möglich: Covid-19-Genesung (maximal sechs Monate alt), vollständig Geimpfte und Personen mit Nachweis über tagesaktuellen Text (maximal 24 Stunden alt).

In allen geschlossenen Gebäuden, an der Museumskasse und beim Bestellen im Biergarten besteht Maskenpflicht. Der Biergarten des Museums ist mittwochs, donnerstags und freitags von 11.30 bis 16.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

