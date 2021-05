Wettkämpfe erfolgreich absolviert

Walldürn. Trotz aller Einschränkungen im Jahr 2020 konnten die Walldürner Reservisten alle Übungen, die beim Reservistensportwettkampf gefordert sind, erfüllen. Nach dem die Landesgruppe Baden-Württemberg (LG BW) im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw) nun die Auswertung für das vergangene Jahr abgeschlossen hat, stehen die Ergebnisse fest.

Schützen brillierten

Die Walldürner Reservistenkameradschaft (RK) war mit einer Mannschaft und fünf Mitgliedern in der Einzelwertung erfolgreich.

Auch für 2021 ist wieder der Reservistensportwettkampf als Fernwettkampf nach den Bestimmungen für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens ausgeschrieben. Aus den aufgeführten Disziplinen ist eine Übung je Gruppe für die Wertung zu erbringen.

In der Einzelwertung wird nach Geschlechtern und nach Altersklassen unterschieden. Für die Mannschaftswertung braucht es vier Teilnehmer, die alle derselben Reservistenkameradschaft angehören.

In der Einzelwertung waren in der Altersgruppe M8 Feldwebel (Fw) d. R. Bernd Seitz mit 359 Punkten (Rang 2), in der Altersgruppe M10 Stabsfeldwebel (StFw) a. D. Ralf Englert mit 359 Punkten (Rang 2) und Hauptmann (Hptm) Leo Kehl mit 320 Punkten (Rang 5), in der Altersklasse M12 Fahnenjunker (Fhj) d. R. Bernd Stieglmeier mit 350 Punkten (Rang 1) und in der Altersklasse M13 Hauptmann a. D. Peter Marquardt mit 293 Punkten (Rang 1) erfolgreich. Die genannten Rangzahlen beziehen sich dabei auf die entsprechende Altersklasse.

In der Mannschaftswertung erreichte das Team der RK Walldürn, bestehend aus StFw a. D. R. Englert, Hptm L. Kehl, Fhj d. R. B. Stieglmeier und Hptm P. Marquardt, mit 1322 Punkten den dritten Rang.

Der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Walldürn hat den Siegern die Glückwünsche ausgesprochen und hofft, dass sich im laufenden Jahr wieder mehr Teilnehmer für den Reservistensportwettkampf melden.

Medaillen per Post

Wegen der Pandemie konnten die Urkunden und Medaillen der Wettkämpfe nur per Post übermittelt werden.