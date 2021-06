Eine Ausstellung mit den Werken von drei Künstlern gibt es in der Galerie „Fürwahr“ in der Hauptstraße. Die Vernissage ist am 10. Juli mit einer Einführung in die Schau.

Walldürn. Erst im Mai dieses Jahres gegründet, startet der Verein „kunstreich“ schon mit seinen Aktivitäten in der Galerie „Fürwahr“. Von Juli bis Dezember findet eine Ausstellung mit drei Kunstschaffenden

...