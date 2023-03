Werke von Bach und Mozart

Walldürn. Die Basilikamusik der Wallfahrtsbasilika „Zum Heiligen Blut“ führt wieder ein Chorprojekt durch. Auf dem Programm stehen die „Spatzenmesse“ KV 220 von Wolfgang Amadeus Mozart und die Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147 von Johann Sebastian Bach, die vor allem durch das Stück „Jesus bleibet meine Freude“ sehr bekannt ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese zwei „Klassiker“ sollen bei einem großen Konzert am 16. Juli um 17 Uhr in der Wallfahrtsbasilika und teilweise auch beim Pontifikalamt mit Erzbischof Stephan Burger zum „Großen Blutfeiertag“ am 15. Juni um 9.30 Uhr aufgeführt werden. Die Probephase beginnt am Donnerstag, 2. März. Proben sind in der Regel donnerstags 19.15 bis 20.30 Uhr im Pfarrsaal des Pfarrheims der Kirchengemeinde (Erdgeschoss, Burgstraße 24). Ab 20.30 Uhr probt der Kirchenchor noch für die normalen Gottesdiensttermine, alle Projektsänger und -sängerinnen sind auch dazu willkommen. Alle genaueren Termine (zusätzliche Probetermine an einem anderen Tag mit getrennten Stimmen oder eventuell auch Probewochenende) werden am Beginn des Projektes oder auf Anfrage per Mail bekannt gegeben. Eine unverbindliche Schnupperprobenteilnahme ist in den ersten Proben im März möglich. Weitere Informationen bei Sven Geier per Mail, kirchenmusik@se-wallduern.de.