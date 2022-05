Weniger Masse, dafür mehr Komfort

Schwer getroffen war die Kino-Branche während der Hochzeit der Corona-Pandemie. Doch jetzt sehen die Betreiber wieder Licht am Ende des Tunnels – wie sich am Beispiel der Löwenlichtspiele in Walldürn zeigt.

Walldürn. Satte elf Monate mussten die Löwenlichtspiele in Walldürn ihre Türen geschlossen halten. Die politischen Bestimmungen während er Hochzeit der Corona-Pandemie haben nicht nur der hiesigen Gastronomie schwer zugesetzt, sondern auch von der Kino-Branche erhebliche Entbehrungen abverlangt. „Wir sind wieder da, aber noch nicht da, wo wir einmal waren“, sagt Nenad Tomasinjak, der Betreiber der Lichtspiele in Walldürn. Er beziffert die fehlenden Zuschauerzahlen auf etwa 30 Prozent. Seit zehn Monaten hat das Kino in der Hauptstraße wieder geöffnet. „Die Leute kommen gerne wieder“, empfindet Tomasinjak.

Kino und Corona In Baden-Württemberg sind beim Besuch eines kinos alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben. Nur in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch Beschränkungen. Den Betreibern wird jedoch empfohlen, die Säle nur zu 70 Prozent auszulasten. Im Kino Wallürn ist das Tragen einer Maske jedem Besucher selbst überlassen. „Manche machen es, manche nicht“, hat Nenad Tomasinjak, Betreiber der Löwenlichtspiele“, erkannt. Allerdings nehme die Anzahl derer, die noch eine Mund-Nasen-Bedeckung trügen, stetig ab. mf

Als hätten die Streamingdienste wie Netflix und Amazon den Kinos hierzulande nicht schon genug zugesetzt, so kam im März 2020 auch noch die Corona-Krise. „Aber aufgrund der Überbrückungshilfen haben wir die schwere Zeit ganz gut überstanden“, erzählt der Kino-Betreiber. Es habe zwar einige Zeit gedauert, bis die Gelder geflossen seien, doch dann habe man sich zuverlässig auf die Unterstützungen des Staates verlassen können. Diese laufen allerdings jetzt im Juni aus, und die „Kino-Macher“ müssen dann wieder lernen auf eigenen Beinen zu stehen.

Warten auf „Top Gun“

Dabei hängen sie natürlich auch am Tropf der Filmindustrie: „Zuletzt gab es die ganz dicken Blockbuster nicht“, erklärt Nenad Tomasinjak. Der neue James-Bond-Film und Spiderman seien im vergangenen Jahre die Renner gewesen. Beim Walldürner Programm baut der Betreiber auf „Familienfilme“, damit Kinder mit ihren Eltern in die beiden Säle der Löwenlichtspiele kommen. In den nächsten Monaten zählt Tomasinjak auf die Fortsetzung des Klassikers „Top Gun“ mit Tom Cruise und „Jurassic World“. Auch auf „Avatar“ warteten die Kino-Fans.

Apropos Säle: Die Zwangsschließung 2020 und 2021 hat der Kino-Betreiber genutzt, um die Räumlichkeiten in Walldürn zu modernisieren: Im großen Saal erhellt vor und nach den Filmvorführungen eine neue Beleuchtung den Weg von und zu den Plätzen.

Auch die Tonanlage wurde erneuert. Der kleine Saal soll bis zum Ende dieses Jahres umgestaltet sein. „Komfort statt Masse“ heißt der Trend. Die Leute wollen und sollen sich wohlfühlen beim Filmgenuss. So, und da ist sich Nenad Tomasinjak sicher, spreche man auch die Menschen an, die „Film-affin“ sind und daheim viel streamen: „Die kommen dann auch ins Kino, wenn es einen Mehrwert bietet.“

Krise hat Spuren hinterlassen

Aber natürlich hat die Krise auch ihre Spuren hinterlassen. Zwar konnte der eine Festangestellte im Walldürner Lichtspielhaus auch mit Kurzarbeit-Maßnahmen gehalten werden, doch bei den Minijoblern gab es eine hohe Fluktuation. Die Gesamtzahl der Beschäftigten bezeichnet Nenad Tomasinjak als „relativ konstant“.

Beim Publikum hat der Kino-Betreiber diese Entwicklung ausgemacht: Die älteren Menschen sind wegen Corona vorsichtiger geworden; bei jungen Familien sei der Zuspruch nach wie vor groß. Die Öffnungszeiten wurden nun etwas den veränderten Bedingungen angepasst. „Es ergibt keinen Sinn, jeden Tag aufzumachen. Früher gab es immer Vollprogramm. Jetzt spart man ein paar Stunden“, erklärt Tomasinjak.

Trotzdem sagt er: „Wenn es im Herbst und Winter keinen erneuten Lockdown gibt, dann bin ich guter Dinge.“ Und weiter ist er überzeugt: „Ich glaube an die Zukunft des Kinos.“