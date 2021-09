Weltkindertag in Altheim gefeiert

Altheim. Der katholische Kindergarten St. Valentin feierte am Montag den Weltkindertag. Die Kinder und pädagogischen Fachkräfte versammelten sich am Dorfplatz, um mit Liedern und selbstgebastelten Wimpelketten auf diesen aufmerksam zu machen. Die Vorschüler ließen Luftballone in Regenbogenfarben steigen mit gebastelten Friedenstauben. Die Kinder und Erzieherinnen wollten damit Solidarität zeigen mit allen Kindern auf der ganzen Welt.

In den vergangenen Wochen wurde der Weltkindertag und die Rechte der Kinder im Rahmen des Jahresthemas thematisiert. Lieder über die Vielfalt aller Kinder wurden gesungen und sehr fleißig gebastelt. Jede Gruppe bastelte eine eigene Wimpelkette, an der die Vielfalt der Kinder sichtbar wurde und Kinderrechte eingegliedert wurden: Alle Kinder sind gleich, Recht auf Ernährung, das Recht auf Gesundheit und Bildung oder das Recht auf Schutz vor Gewalt.