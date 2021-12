Weihnachtstrucker unterstützt

Amorbach. Dass zum Schulalltag am KEG nicht nur Wissensvermittlung gehört, sondern auch die Sozialkompetenz nicht zu kurz kommt, zeigte in den vergangenen Wochen eine Aktion, die im Rahmen der pädagogischen Betreuung organisiert und durchgeführt wurde.

Schüler aller Jahrgangsstufen sowie die Mitarbeiterinnen im Sekretariat packten in der Vorweihnachtszeit wieder Hilfspakete für die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter. Nach einer vorgegebenen Liste wurden Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und medizinische Masken, ein paar Süßigkeiten und ein kleines Geschenk für Kinder zusammengestellt.

Die Johanniter holten die 16 Pakete an der Schule ab, von wo sie nun zusammen mit vielen anderen in Etappen weitertransportiert werden. Vor allem hilfsbedürftige Familien in Südosteuropa, aber auch Menschen in Deutschland, die die Corona-Pandemie besonders hart getroffen hat, werden diese Weihnachtspakete in den nächsten Tagen und Wochen in den Händen halten können.