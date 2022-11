Weihnachtsstimmung im Hof

Walldürn. Ein zünftiges Hofweihnachtsfest veranstaltete am 1. Adventswochenende die Familie Zahn im Hof ihres Gasthofes „Zum Engel“ in der Unteren Vorstadtstraße. Auf alle Besucher wartete im Hof eine hübsche und sehr ansprechend vorweihnachtliche Weihnachtskulisse mit Christbäumen, einem Original-Weihnachtsschlitten und bunten Lichterketten. Als besonderer Höhepunkt vor allem für die Kinder auch eine „Lebendige Weihnachtskrippe“ mit einem Kuhkälbchen (vom Landwirtschaftsbetrieb Stolz in Walldürn), einem Esel (von der Bäckerei Schlär aus Mudau) und zwei Schafen (von Schäfer Gramling) in einem Stall zum Anschauen und auch zum Streicheln. Auf die Erwachsenen warteten an beiden Tagen an sehr liebevoll gestalteten Verkaufsständen verschiedene Ideen für Weihnachtsgeschenke.

Konzert kam gut an

Damit niemand frieren musste, hatten „Engelwirt“ Marco Zahn und Sohn Nick im Hof fünf recht originelle, der Familie Zahn von Freunden und Bekannten zur Verfügung gestellte und mit Brennholz beheizte Feuertonnen aufgestellt. Großen Anklang fand am Samstagabend das Standkonzert mit der Hainstadter Musikkapelle, die bekannte und beliebte adventliche und weihnachtliche Liedweisen zu Gehör brachte. Natürlich warteten auf alle Besucher an beiden Veranstaltungstagen herzhafte kulinarische Köstlichkeiten und Leckereien.

Wie attraktiv dieses erstmals von der Familie Zahn veranstaltete Hofweihnachtsfest war, und wie gut es nicht nur bei der Walldürner Bevölkerung, sondern auch bei vielen auswärtigen Besuchern ankam, bewies der gute Besuch an beiden Tagen in einer angenehm vorweihnachtlichen Wohlfühlatmosphäre. ds