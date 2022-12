Weihnachtslieder gesungen

Walldürn. Weihnachtslieder sind eine schöne Ablenkung vom Alltagsstress und von den Sorgen und Problemen. Ob „Alle Jahre wieder“, „O du fröhliche“ oder „Hört der Engel helle Lieder“, es gibt eine große Anzahl an Liedern, die uns durch die Weihnachtszeit begleiten.

Um diese wieder einmal hochleben zu lassen, lud die Stadt Walldürn alle Bürgerinnen und Bürger zum Adventsabend am Donnerstag ein. Gemeinsam mit dem Singkreis Walldürn und der Konrad-von-Dürn-Realschule hatten die Anwesenden die Möglichkeit Weihnachtslieder zu singen.

Dieses Angebot nahmen rund 100 Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, Ehepartner und Besucher an. Der Fokus wurde auf traditionelle Lieder gelegt. Gesungen wurden beispielsweise „O Tannenbaum, o Tannenbaum“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Kommet, ihr Hirten“. Chorleiter Robert Schmeiser gab zwischen den Liedern kurze Erklärungen und Gedanken wider. Er fragte, was die Advents- und Weihnachtszeit ohne die stimmungsvollen Lieder sei. Keine andere Zeit habe so viel Musik und so viele Lieder hervorgebracht, wie die Weihnachtszeit.

Das Musizieren habe eine wichtige kulturelle Bedeutung und lange Tradition. Früher hatten die Lieder eher einen religiösen Ursprung. Erst seit dem 19. Jahrhundert erweiterten Musikstücke aus anderen Ländern, wie „In der Weihnachtsbäckerei“ oder „War is over“ von John Lennon das Repertoire. Geplant sei gewesen, dass der Chor von verschiedenen Blasinstrumenten begleitet wird. Leider sei dies jedoch aufgrund der Erkältungswelle nicht möglich gewesen. Auch die vorgesehene Weihnachtsgeschichte musste ausfallen. Zusätzlich zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen konnte man Esel vom „Eseltrekking Odenwald“ bestaunen, Crêpes und Waffeln zubereitet von den 9. Klassen der Konrad-von-Dürn-Realschule oder Bratwürste und Glühwein/Kinderpunsch bei der „FG Fideler Aff“ genießen und handwerkliche Gegenstände von Reiner Edelmann kaufen. nt