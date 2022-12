Weihnachtsbeleuchtung wird heiß diskutiert

Walldürn. Das Thema „Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsmarkt“ ist momentan in der Stadt in aller Munde und wird heiß diskutiert. Auch in der öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses nahm diese Thematik unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ aufgrund eines von SPD-Fraktion gestellten Antrags zum Thema „Weihnachtsbeleuchtung“ breiten Raum ein.

Erhebliche Kritik

Wie dem Antragsschreiben der SPD-Fraktion entnommen werden konnte, seien in der letzten Woche und insbesondere am letzten Wochenende die SPD-Stadträte mehrfach von Bürgerinnen und Bürgern wegen der Absage des Weihnachtsmarktes, der Nichtinbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung und der ungeschmückten Weihnachtsbäume angesprochen worden und hätten zum Teil erhebliche Kritik einstecken müssen, weil die Bürger den Gemeinderat als verantwortlich für diese von der Verwaltung getroffenen Maßnahmen ansehen würden. Viel Bürger würden in den Maßnahmen keinen sinnvollen Beitrag zur Energieeinsparung sehen, und bezüglich des Weihnachtsmarktes komme häufig der Vorwurf, dass es in allen Nachbargemeinden doch funktioniere, nur in Walldürn nicht.

Die Vorgaben der Energiesparverordnung wolle man als Fraktion natürlich mittragen, aber man sei der Ansicht, dass durch die getroffenen Maßnahmen kaum Energie eingespart werde. Für die SPD-Fraktion sei es auf keinen Fall nachvollziehbar, dass „Weihnachtsbäume“ geschlagen und dann ohne Weihnachtsschmuck aufgestellt und nicht einmal mit einer Lichterkette beleuchtet würden. Man hätte zumindest erwartet, dass die Bäume geschmückt werden.

Bezüglich der Weihnachtsbeleuchtung erbitte man vom Bürgermeister eine Erläuterung der Vorgaben, die die Energieeinsparverordnung hierzu mache. Bürgermeister Markus Günther sagte, die Stadt sei den Empfehlungen des Bundes, des Landes und der Kommunalverbände gefolgt, möglichst als Vorbild im Hinblick auf die Energiemangellage voranzugehen. Demnach seien zusätzlich kurzfristig umzusetzende und befristete Energiesparmaßnahmen zur Stärkung der Versorgung von großer Bedeutung, um den Eintritt einer Notfallsituation in diesem und im nächsten Winter zu vermeiden oder abzumildern.

Gemeinschaftsaufgabe

Die Stadtverwaltung vertrete die Ansicht, dass es sich bei der Energieeinsparung um eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Unternehmen sowie den Verbrauchern handle. Jede eingesparte Kilowattstunde helfe ein Stück weit aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen heraus. Eine weitere Intension der Stadtverwaltung sei es, einen Vorbildeffekt zu entfalten, um auch freiwillige Energiesparmaßnahmen in anderen Bereichen anzustoßen.

Der Bürgermeister beantwortete auch die im Antrag gestellte Anfrage, an welchen Standorten derzeit in Walldürn ungeschmückte Weihnachtsbäume stehen würden: am Stadt- und Wallfahrtsmuseum, am historischen Rathaus, Am Plan, an der Sparkassenkreuzung, auf dem Vorplatz der Volksbank Franken eG, bei der Kirche St. Marien, bei der Evangelischen Kirche, beim Friedhof Walldürn und beim Odenwald-Hospiz. Darüber hinaus habe die Stadt einen Baum für die Wallfahrtsbasilika bereitgestellt, doch ungeschmückt sei dieser von der katholischen Kirche nicht angenommen worden. In der Kernstadt sowie in den Stadtteilen gebe es jeweils einen beleuchteten Weihnachtsbaum.

Klar gestellt wurde vom Bürgermeister, dass das Thema „Weihnachtsbeleuchtung“ in diesem Jahr allein von ihm und der Verwaltung entschieden wurde, und keinesfalls vom Gemeinderat, der in diesem Falle „Außen vor“ gewesen sei, aufgrund der von ihm genannten Gründe – auch wenn es ihm von Herzen wehgetan habe.

Nach dem von der SPD gestellten Antrag, die aufgestellten Weihnachtsbäume nachträglich noch mit LED-Lichterketten und Zeitschaltuhren auszustatten, zeigte sich Bürgermeister Günther kompromissbereit und sicherte zu, diese doch noch mit einer kostengünstigen LED-Weihnachtsbaumbeleuchtung auszustatten.

Mehr Informationsfluss

Sieglinde Fach von der DCB-Gemeinderatsfraktion als FA-Mitglied erwünschte sich für die Zukunft vonseiten des Bürgermeisters und der Verwaltung etwas mehr Kommunikationsbereitschaft und Informationsfluss.

Ein weiterer Punkt im Antrag der SPD-Fraktion war, darüber informiert zu werden, wer bisher bei der Vorbereitung und Durchführung der Walldürner Weihnachtsmärkte beziehungsweise des „Walldürner Weihnachtszaubers“ rund um die Basilika federführend war. Günther führte aus, im Frühjahr 2010 sei eine Haushaltsstrukturkommission benannt worden, die konkrete Vorschläge zur Konsolidierung der Finanzen erarbeitet habe, welche dann dem Finanzausschuss und dem Gemeinderat vorgelegt worden seien. Ergebnis sei unter anderem gewesen, dass die Stadt aufgrund der hohen Kosten (circa 25 000 bis 30 000 Euro jährlich) und der als gering angesehenen Reichweite und Attraktivität des Marktes keinen Weihnachtsmarkt mehr durchführen wollte. Daraufhin sei der Weihnachtsmarkt dann unter der Regie des Stadtmarketingvereins „Walldürn Gemeinsam“ veranstaltet worden.

Aufgrund der steigenden Veranstaltungskosten habe der Verein Ende 2019/Anfang 2020 beschlossen, keinen Weihnachtsmarkt mehr durchzuführen. Hinzugekommen sei das mangelnde Interesse von Akteuren an dem Markt. 2021 habe dann die Idee im Raum gestanden, dass das Odenwälder Freilandmuseum einen Weihnachtsmarkt durchführen könnte. Diese Idee sei jedoch den Veranstaltungsregelungen während der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Gedanken gemacht

Aufgrund des gefassten Ratsbeschlusses sei im Rathaus in diesem Jahr aktuell niemand mit den Vorbereitungen eines Weihnachtsmarktes betraut gewesen. Dennoch habe sich das Bürgermeisteramt Gedanken zur Durchführung eines Marktes unter dem Arbeitstitel „Schlossweihnacht“ gemacht. Zum 1. September sei dann die Verordnung zur Energiesicherung in Kraft getreten, und zudem seien die Aufrufe des Bundes, der Länder und der kommunalen Landesverbände zur Energieeinsparung im Hinblick auf die noch immer drohende Gasmangellage gefolgt.

Daraufhin sei die Ausarbeitung eines „großen Marktangebotes“ gestoppt worden. Um der Bevölkerung dennoch ein Erlebnis zu offerieren, sei die Idee zum „Dürmer Adventsabend“ entstanden. Die Ratsmitglieder seien hierüber in einer Ausschusssitzung unterrichtet worden.

Bei den bisherigen Weihnachtsmärkten habe diese der Stadtmarketingverein organisiert und durchgeführt worden, von der Stadtverwaltung habe es stundenweise personelle Unterstützung von der Koordinierungsstelle gegeben, welche bei der Tourist- und Freizeitinformation angesiedelt sei. Zudem habe der städtische Bauhof teilweise beim Aufbau und Abbau unterstützt.

Näher auf die Feststellung der SPD-Fraktion in ihrem Antrag eingehend, dass es für sie nicht verständlich sei, dass es jetzt mehrere private oder gewerbliche Initiativen gebe, eine gemeinsame Veranstaltung jedoch nicht zustande kam, wies Bürgermeister Günther noch einmal auf die bisherige Aussage der Organisatoren der vergangenen Jahre und auf das mangelnde Interesse von Akteuren hin, an einem gemeinsamen Weihnachtsmarkt mitzuwirken und ihn mitzugestalten.

Privatinitiativen begrüßt

Unter diesem Aspekt begrüße er die in diesem Jahr gestarteten und durchgeführten Privatinitiativen zur Durchführung von Advents- und Weihnachtsveranstaltungen im etwas kleineren Rahmen. ds