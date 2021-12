Rippberg. Besonders fleißig waren die Rippberger Grundschüler in den vergangenen Tagen und Wochen. Im Unterricht haben sie – gemeinsam mit ihren Lehrern – Christbaumschmuck gebastelt. Der von ihnen geschmückte Weihnachtsbaum im Park in der Ortsmitte kündigt nun farbenfroh die Weihnachtszeit an. Bild: Joachim Hahner-Pestel

