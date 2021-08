Wege aus der Essstörung

Amorbach. Die 8. Klassen hatten – wie seit Jahren am Karl-Ernst-Gymnasium – Gelegenheit, die Theateraufführung „Brechreiz“ zu sehen, die sich mit den Themen der Essstörung und Depression auseinandersetzt. Die zwei Schauspielerinnen Marie-Theres Schwinn und Janina Keppel vom Spoken Word Theater brachten den Schülern in einer Doppelstunde das heikle Thema auf sehr realitätsnahe Art und Weise näher.

Im Anschluss an das schülernahe Theaterstück hatten die Schüler genügend Zeit, Fragen an die beiden Schauspielerinnen zu richten. Eine von den zweien, die selbst ehemalig an Essstörungen litt, gab persönliche Einblicke in die Krankheitsbilder. Beide informierten über verschiedene Arten von Essstörungen wie unter anderem Binge Eating, Bulimie, Magersucht oder auch das zwanghafte Muskelaufbauen und ausschließlich Gesund-Essen. Betroffenen, so ein Rat der beiden, tut es häufig gut, mit Verwandten oder Freunden zu reden. Jedoch wollen die Erkrankten sich oft selbst ihre Krankheit nicht eingestehen. Daher hilft es als nahestehende Person, vorsichtig nachzuhaken oder auch einfach nur zuzuhören, wenn die andere Person reden möchte.