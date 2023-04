Weg eines Produkts komplett verfolgt

Walldürn. Wer kennt sie nicht, die Designkonzepte großer Unternehmen, die bereits auf den ersten Blick erkennen lassen, um welches Produkt oder um welches Unternehmen es sich gerade handelt. Jene Designs, so simpel sie auch erscheinen mögen, sind in der Regel das Ergebnis eines aufwendigen und ausgeklügelten Prozesses, der Fachkräfte unterschiedlichster Profession in ihrem Ziel vereint, auf dem hart umkämpften Absatzmarkt die Aufmerksamkeit von Kunden zu gewinnen und das Unternehmen auf eine ganz bestimmte Weise zu präsentieren.

Diese Sachverhalte lernten die Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Berufsfachschule der Frankenlandschule in einem neuen fächerübergreifenden Modul, welches Unterrichtsinhalte der kaufmännisch orientierten Fächer mit denen des Faches Multimedia kombinierte.

In ihm konnten die Schülerinnen und Schüler am Beispiel eines selbst bedruckten T-Shirts den Weg, den ein Produkt von der Designabteilung bis hin zur Produktion durchlaufen muss, praxisnah nachvollziehen. Im besten Sinne der beruflichen Ausbildung konnten die Schülerinnen und Schüler in diesem Projekt praktische, fachliche und soziale Kompetenzen erwerben, denn immer wieder mussten Absprachen getroffen, eine mögliche Umsetzung geprüft und Kompromisse eingegangen werden. Den Abteilungsleiter Studiendirektor Andreas Mackert und den Schulleiter Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher konnten Ergebnisse des Projektes so überzeugen, dass das Projekt unter der Leitung des Multimedialehrers Studienrat Jörn Hahn nicht nur weitergeführt, sondern im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden soll.

Langfristig könnte dabei ein kleines Sortiment von Artikeln entstehen, die der Frankenlandschule gewidmet sind, wie etwa verschiedene T-Shirts, Tassen, Thermobecher und dergleichen.