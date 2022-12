Amorbach. Das P-Seminar „Hilfsorganisationen“ des Karl-Ernst-Gymnasiums bekam Besuch von Wolfgang Hock, dem ehemaligen Vorstand der Stiftung „Weg der Hoffnung“. Diese Stiftung unterstützt arme Familien aus Kolumbien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Referent brachte der Q11 die vielfältige Arbeit der Hilfsorganisation näher und informierte über die Situation der Menschen in Kolumbien. Aufgrund der sehr begehrten Kohle und des Palmöls werden viele arme Bauern wegen des vermehrten Raubbaus aus ihrem Zuhause und von ihrem Land vertrieben. Die Nachwehen eines Bürgerkrieges und zum Teil menschenverachtende Zustände sind weitere Gründe für die steigende Armut in Kolumbien.

Kinderheime erbaut

Deshalb arbeitet die Stiftung mit den Kolumbianern zusammen und betreibt viele Einrichtungen, um den Bedürftigen zu helfen. Für 375 Kinder wurden zwei Kinderheime erbaut, in der die Kinder Kleidung, Betreuung Verpflegung und vor allem Zuwendung erhalten. Dort lernen sie auch, wie wichtig tägliche Hygiene ist und können sanitäre Anlagen benutzen, die sie aus ihren früheren Behausungen oft gar nicht kannten. Außerdem erhalten die Kinder einen wöchentlichen Gesundheitscheck.

Mehr zum Thema „Triple-S-Projekt“ am KEG Schüler bekamen Tipps fürs Praktikum Mehr erfahren

Behindertenheime und Jugendheime wurden ebenfalls errichtet, in denen die behinderten Kinder Unterstützung erhalten und auch mögliche Hilfsmittel wie Rollstühle zur Verfügung gestellt bekommen. Schulbildung sollte für jeden möglich sein, weswegen auch eine Schule gebaut wurde, die nun schon von 600 Schüler besucht wird. Aufgrund dessen konnten schon mehrere Kinder einen richtigen Beruf erlernen und nun auf eigenen Beinen stehen. Manche ehemaligen Absolventen unterrichten auch in den Schulen oder helfen in den anderen Einrichtungen der Stiftung.

Damit Waisenkinder sich selbst verpflegen können und ein Dach über dem Kopf haben, baute die Stiftung einen Bauernhof, auf dem bis zu 100 Jugendliche wohnen dürfen und sich gemeinsam mit Betreuern um die Tiere dort kümmern. Doch auch den Erwachsenen kann geholfen werden, indem 200 Frauen in der Buchhaltung unterrichtet und nötige Materialien für deren kleine Läden aus Deutschland importiert werden.

Seniorengarten

Für die ältere Generation wird ein Seniorengarten betrieben, in dem die Senioren ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen. Gemüse, das übrigbleibt, wird zusammen mit Lebensmittelspenden von Supermärkten an die örtliche „Tafel“, gegeben. Das ist eine Nahrungsmittelbank, die mittlerweile etwa 3000 Hungernde versorgt.

Für diese vielen lebensrettenden Aktionen benötigt die Stiftung, die sich nur durch Spenden finanziert, Unterstützung.

Um Menschen aus Deutschland das Leben in Kolumbien näher bringen zu können, bietet die Stiftung „Weg der Hoffnung“ ab 2024 ein dreimonatiges Praktikum auf dem Bauernhof in Kolumbien an.

Auf Markt präsent

Um den Kindern aus Kolumbien erstmals zu helfen, war das P-Seminar „Hilfsorganisationen“ des Karl-Ernst-Gymnasiums auf dem Amorbacher Weihnachtsmarkt präsent. Dies stellte die erste selbstorganisierte Aktion dar, wobei Fair Trade Kaffee aus Kolumbien und selbst gemachte Plätzchen verkauft wurden.

Außerdem verschenkten die Seminarteilnehmer von den kolumbianischen Kindern selbst gemachte Utensilien, wie Armbänder, Ketten und Bambus-Kugelschreiber gegen eine Spende.