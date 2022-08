Wechsel bei den Stadtwerken

Walldürn. Nach annähernd fünfjähriger gemeinsamer erfolgreicher Tätigkeit wird Alleingeschäftsführer Tobias Hagenmeyer die Walldürner Stadtwerke in den nächsten Monaten verlassen, um sich nochmals neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Über diesen Schritt informierte er das Team der Stadtwerke Walldürn GmbH sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden Bürgermeister Markus Günther in den vergangenen Tagen, so die Stadt in einer Mitteilung. „Seitens der Gesellschafterversammlung stand eine Wiederbestellung für fünf weitere Jahre an. Dass sich Tobias Hagenmeyer nun beruflich neu orientieren möchte, müssen wir akzeptieren und wünschen ihm dabei alles Gute“, so Bürgermeister Markus Günther. „Wir danken ihm für die über viele Jahre hinweg geleistete sehr gute und erfolgreiche Arbeit.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Suche nach Nachfolger

Bis zu seinem Ausscheiden wird Tobias Hagenmeyer wie gewohnt das operative Tagesgeschäft der Stadtwerke Walldürn GmbH fortführen. Nun startet die Nachfolgeregelung durch die Gremien. Der Aufsichtsrat wird dabei die Aufgabe haben, in den nächsten Monaten eine geeignete Nachfolge für die künftige Leitung der Walldürner Stadtwerke zu finden, die sich im Sinne der Wallfahrtsstadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin für die Versorgungssicherheit und eine nachhaltige Energieversorgung sowie regional Wertschöpfung einsetzt. Stets unter dem Motto der Stadtwerke Walldürn GmbH: „Wir für Sie – zukunftsorientiert, nachhaltig, bürgernah“. (pmd)