Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kostbare Ressource - In der Wallfahrtsstadt wird in großen Mengen Wasser entwendet. Ralf Mechler kontrolliert die Entnahmestellen deshalb regelmäßig „Wasserdiebe“ in Walldürn am Werk

Von den öffentlichen Wasserentnahmestellen der Stadt wurden in den vergangenen Wochen viele Mengen Wasser entnommen – nicht mit Gießkannen, dafür aber mit Schlauchleitungen und Tauchpumpen.