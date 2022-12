Wanderung des OWK

Walldürn. 36 Wanderinnen und Wanderer des Odenwaldklubs trafen sich am 4. Adventssonntag an der Nibelungenhalle zur Jahresabschlusswanderung des OWK. Es wurden zwei Touren angeboten. Zunächst startete man gemeinsam. Über den Auerberg und vorbei an der Waldhütte ging es zum Märzenbrünnle. Dort trennte sich die Gruppe.

Die circa neun Kilometer lange Tour I, geleitet von Wanderführer Alan Dearnley, mit einer Gesamtgehzeit von etwa 2,5 Stunden führte in einem weiten Bogen zur Mutterfichte und von dort zurück zur Montereau-Allee. Die Teilnehmer der Tour II, geleitet von Wanderführerin Susanne Dearnley, legte bei einer Gehzeit von etwa 1,5 Stunden eine Strecke von circa sechs Kilometer zurück. Diese führte direkt über die Mutterfichte zum Treffpunkt.

Beim gemeinsamen Abschluss mit Glühwein, Stollen und Linzerstückchen sowie einem wärmenden Feuer, verabschiedete man sich mit Wünschen zum Weihnachtsfest und für das Neue Jahr.