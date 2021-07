„Wandern und Lyriks“ beginnt

Walldürn. Der Odenwaldklub Walldürn kann nach langer Zeit ab dem 11. Juli wieder Wanderungen durchführen. Begonnen wird mit einer Halbtagswanderung und dem Pilotprojekt „Wandern und Lyriks“, vorbereitet und begleitet durch die beiden Wanderführer Brunhilde Marquardt und Karl-Friedrich Berberich. An vier Hütten im Wald rund ums „Märzenbrünnle“ werden kurze Pausen gemacht und Lyriks vorgetragen. Der Weg geht zunächst zum „Märzenbrünnle“ mit der ersten Rast. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann aber auch auf dem Parkplatz im Wald auf der alten Amorbacher Straße zustoßen. Die nächste Station liegt an der Hütte auf dem Rippberger-Pfad, dann die Hütte „Die Alten erhaltens“ an der alten Amorbacher Straße, das letzte Ziel ist die Biotopschutzhütte an der Mutterfichte. Die Streckenlänge beträgt circa 8,5 Kilometer mit 130 Höhenmetern.

