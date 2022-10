Wanderer an drei Tagen auf Tour

Walldürn. Eine mehrtägige Wanderfahrt in ein deutsches Mittelgebirge unternimmt der Odenwaldklub Walldürn schon seit vielen Jahren. Heuer war Sasbachwalden der Ausgangspunkt von Touren an drei Wandertagen.

Weinprobe

Sogleich nach der Ankunft fand eine Weinprobe in der Winzergenossenschaft „ Alder Gott“ statt. In unterschiedlichen Gruppen, angepasst an das körperliche Vermögen, brachen die Wanderer zu Wanderungen zur Schwarzwaldhochstraße oder entlang dieser auf.

Darunter war der Schnapsbrunnenweg mit herrlichem Ausblick über die Vorberge des Schwarzwaldes und die Rheinebene bis zu den Vogesen; eine Alternative war der Heilklimatische Weg von der Höhe ins Tal.

Höhepunkt für Tourengeher

Ein Höhepunkt war für alle Tourengeher der Steig zum Edelfrauengrab und zum Karlsruher Grat von Ottenhöfen. Die Anstrengungen der Wanderer wurden belohnt durch die eindrucksvolle Landschaft und die einprägsamen Naturerlebnisse.

Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel war durch die vorhandene Gästekarte kostenlos und wurde häufig in Anspruch genommen. Eine laufstarke Abteilung stieg am dritten Wandertag vom Hotel zum Gipfel der Hornisgrinde mit einem Höhenunterschied von 700 Meter.

Forst regeneriert sich

Die zweite Gruppe wanderte entlang der roten Raute des bekannten Westwegs vom Seibelseckle zum Ruhestein und nahmen auf dem Steig durch die Wälder die Verwüstungen des Orkans Lothar wahr; aber die Wanderer sahen auch, wie sich der Baumbewuchs durch Naturverjüngung und Hähersaat nach vielen Jahren auf eine andere Art der Forstwirtschaft regeneriert.

Angepasstes Programm

Die Seniorengruppe des OWK Walldürn erfuhr ein angepasstes Wanderprogramm, mit leichteren, kürzeren Touren und einem Besuch in Freudenstadt und auf dem Schliffkopf.

Am letzten Abend wurde über die gesamte Wanderaktion resümiert, und die Teilnehmer sprachen durch die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Susanne Dearnley, an die beteiligten Wanderführer Agnes Sans, Theo Zimmermann und Werner Weigand ihren Dank und ihre Anerkennung aus.