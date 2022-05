Walldürn. Nach zwei Jahren corona-bedingtem Ausfall der Wallfahrten, werden in diesem Jahr die Wallfahrten nach Dettelbach wieder durchgeführt. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits im Gange. Die Buswallfahrt erfolgt am Sonntag, 17. Juli, Anmeldungen können bereits erfolgen an Reni Putzi, Telefon 06282/8996, Karin Kuhn, Telefon 06282/6404, 0171/3120869.

Die Radwallfahrt erfolgt von Samstag, 16. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, Anmeldungen bei Emil Schmitt, Telefon 06282/6147.

Die Fußwallfahrt wird wieder erfolgen von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli.

Für die Anmeldungen werden demnächst die Formulare in den beiden Kirchen ausgelegt werden und können unter www.dettelbachwallfahrt.de heruntergeladen werden. Hierfür zuständig ist Marliese Ackermann, Telefon 06282/1644. Eventuelle Fragen an die hierfür zuständigen Personen.