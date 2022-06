Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kölner Fußwallfahrt - Pilger kamen am Montag nach sieben Tagen Fußmarsch in Walldürn an Wallfahrt der Gemeinschaft

Am Blutaltar wurden nach dem Einzug in die Wallfahrtsbasilika die Dankgebete gesprochen. © Bernd Stieglmeier