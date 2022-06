„Walldürner Straße“ eingeweiht

Walldürn. Die 850-Jahr-Feier der Gemeinde Küllstedt im Eichsfeld fand am Wochenende statt. Hierzu war auch eine Delegation der Stadt Walldürn unter der Führung von Bürgermeister Markus Günther eingeladen. Mit von der Partie waren auch Mitglieder der Schützengilde Walldürn. Die Gemeinde Küllstedt nahm die Jubiläumsfeierlichkeiten zum Anlass, in dem dortigen Neubaugebiet die „Walldürner Straße“ einzuweihen.

Die Segnung der schon durch junge Familien bewohnten Straße nahmen Walldürns Stadtpfarrer Pater Josef Bregula und Pfarrer Huismann aus Küllstedt gemeinsam vor.

Bereits seit der Wiedervereinigung Deutschlands bestehen freundschaftliche Beziehungen zwischen Küllstedt und Walldürn. Durch stetige gegenseitige Besuche von Vereinen und der Pfarrgemeinden wurden diese gepflegt und ausgebaut. Zudem hat die Stadt Walldürn Anfang der neunziger Jahre am Aufbau der dortigen Kommunalverwaltung mitgewirkt. Ebenso wurden zwei Jugendliche aus Küllstedt in der Stadtverwaltung Walldürn ausgebildet.

Die Verbindung zu Küllstedt hat über die Fulda-Eichsfeld-Prozession eine ganz besondere Verbindung und eine jahrhundertelange Tradition. Das damals kurmainzische Küllstedt hatte seine Wallfahrt nach Walldürn im Pestjahr 1633 begonnen. Auch während der DDR-Zeit nahmen immer wieder Pilger aus Küllstedt bei der traditionsreichen Fulda-Eichsfeld-Prozession teil, sodass keine Unterbrechung der Wallfahrt aus dem Eichsfeld in dieser Zeit bestand. Die Jubiläumsfeierlichkeiten im thüringischen Küllstedt fanden ihren Höhepunkt in einem Galaabend und am nachfolgenden Sonntag einem Festgottesdienst mit anschließendem Umzug durch die Straßen Küllstedts. Trotz Hitze war dies für die Teilnehmer aus Walldürn ein großes Erlebnis und festigte die freundschaftlichen Bande zwischen diesen beiden Gemeinden.