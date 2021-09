Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Powerman Duathlon-WM in Zofingen - Rolf Weckbach aus Walldürn belegt den 2. Platz in seiner Altersklasse Walldürner Rolf Weckbach: „Das Härteste, was ich je gemacht habe“

Bei widrigsten Bedingungen errang der Walldürner Zahnarzt und Ausdauersportler Rolf Weckbach bei der Duathlon Langdistanz-Weltmeisterschaft in Zofingen in der Schweiz in seiner Altersklasse (Open Men) die Silbermedaille.