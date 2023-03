Walldürner Frühling lockte viele Besucher an

Walldürn. Trotz nicht gerade optimaler Witterungsbedingungen recht gut frequentiert war am Sonntagnachmittag der unter der Trägerschaft des Stadtmarketingvereins „ Walldürn gemeinsam“ veranstaltete „Walldürner Frühling“ und „Verkaufsoffene Sonntag“.

Viele einheimische und auswärtige Besucher nutzten das Angebot zu einer informativen Schlendertour durch die große Autoausstellung der Walldürner Autohäuser sowie zu einem ausgedehnten Familien-Einkaufsbummel durch die an diesem Tag am Nachmittag geöffneten Einzelhandels- und Fachgeschäfte. Auch das Möbelhaus Wohnfitz hatte geöffnet und bot allen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Alle Gäste wurden auf das Osterfest durch bunt gefärbte Ostereier eingestimmt, die durch zwei Dürmer-FG-Osterhäsinnen im Marktgebiet verteilt wurden. Weitere Höhepunkte waren der Mittagstisch und die musikalische Unterhaltung durch eine Band der Musikschule und eine Kapelle des Musikvereins Altheim sowie eine „Gourmetmeile“ mit einigen kulinarischen Angeboten auf dem Schlossplatz.

Auf die Kinder wartete auf Höhe der Volksbank Franken eine von der Jugendfeuerwehr Walldürn gestaltete Fahrzeugausstellung. Daneben bot die Turnerjugend des TV Walldürn einen Bewegungsparcour sowie ein Kinderschminken.

Im gesamten Innenstadtbereich gab es Mitmach-Aktionen: Bei der Geschenkeschmiede Macht bestand die Möglichkeit, selbst gebackene Kekse zu verzieren, beim Pfadfinderbund Süd wurde man fündig bei der Suche nach Frühlings- und Osterdekoration, der Fahrdienst Ullmer bot Erste-Hilfe-Kurse an, die Löwen-Lichtspiele luden zu einem vorösterlichen Kinobesuch ein, das Wollstüble Pilster lud einmal mehr zu kreativen Mitmachaktionen im Geschäft ein, die „Sportbox Walldürn“ präsentierte sich mit einem Infostand sowie mit einem Heiße-Waffeln-Stand, und am Alten Rathaus fand eine große Zauberschau statt. Gut besucht waren das „Elfenbeinmuseum“ und das „Haus der Bahngeschichte“.

Regen Zuspruch fanden den Nachmittag über im zur Fußgängerzone umfunktionierten Innenstadtbereich auch die zahlreichen Verkaufsstände von einheimischen und auswärtigen Händlern.

Auf dem Schlossplatz fand die Siegerehrung eines Malwettbewerbes Richard-und-Anne-Rohlf-Stiftung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in der Kernstadt und in Altheim und Rippberg statt. Auf zehn Kinder wartete bei der Bekanntgabe durch Bürgermeister Markus Günther, Meikel Dörr von der Stabsstelle des Bürgermeisteramtes sowie das „Blumme-Bärbele“ jeweils ein gemeinsamer Ausflug mit der Familie in den Erlebnis- und Freizeitpark Tripsdrill (die FN berichteten). Für das leibliche Wohl aller Besucher war auch bestens gesorgt. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der „Walldürner Frühling“ trotz des nicht gerade optimalen Wetters gut besucht war und das Veranstaltungsangebot von vielen Gästen und Besuchern sehr gerne angenommen wurde.