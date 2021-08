Walldürner Ferienprogramm: Zum Abschluss gab es rasante Fahrten

Walldürn. Voll auf ihre Kosten kamen am Montagnachmittag beim Ferienprogramm alle Freunde und Interessenten des Inline-Skatings. In Kooperation mit der Signal-Iduna-Nova-Gruppe in Walldürn fand auf dem Flugplatz unter der fachmännischen Anleitung von Sportlehrer Reiner Paul aus Königheim unter Einhaltung der Coronaregeln ein Inline-Skating-Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene statt, der mit 40 jugendlichen Teilnehmern im Alter von sieben bis 14 Jahren sehr stark frequentiert und sehr großen Anklang fand.

Die Techniken und Kniffe des Inline-Skatings wurden bei dem Kurs erlernt, etwa die verschiedenen Brems-, Kurven- und Falltechniken sowie das Ausweichen vor Hindernissen. Oliver Stumpf als Generalagent der Signal-Iduna-Nova-Gruppe sagte, dass dieser Kurs unter dem Aspekt der Schadensverhütung nun schon zum 15. Mal im Rahmen der Ferientage angeboten werde. Reiner Paul gab den Teilnehmern in Theorie und Praxis einen Einblick in das Skaten. Schwerpunkte bei den Anfängern waren etwa das Erlernen der richtigen Fahrtechnik, bei den Fortgeschrittenen zum Beispiel das sportliche Inline-Skaten. Zuletzt demonstrierten Rainer Paul und einige fortgeschrittene Fahrer rasante Slalomfahrten um aufgestellte Pylonen oder das Übersteigen eines quer- beziehungsweise längs liegenden Hindernisses und Sprünge. ds