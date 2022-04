Walldürn. Was bedeutet die Ukraine-Krise für Deutschland, Europa und den einzelnen Bürger? Eine von vielen Fragen, auf die am Donnerstag mit Dr. Kinan Jaeger vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn ein ausgewiesener Experte einging: In der Eigenheimgesellschaft der Nibelungen-Kaserne setzte er die Vortragsreihe der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (Sektion Taubertal) und des Logistikbataillons 461 fort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach kurzem Einstieg berief er sich auf die komplizierte politische Lage in der Ukraine, die auch Europa zusehends belaste. „Wir haben keinen Marshallplan für die europäische Region“, zeigte er auf. Im Ganzen tue Europa „zu wenig und wundert sich, dass Osteuropa unter Putin uns auch noch wegbricht“. Die Folgen seien allein beim Blick in die Medien unübersehbar. Mit der Ukraine-Krise, aber auch mit der Art und Weise der Kriegsführung habe man nicht gerechnet: „Was hier läuft, ist als Kriegsverbrechen zu ahnden“, merkte er an. Um künftig agieren und reagieren zu können, führe daher kein Weg an einem innen- und außenpolitischen Sicherheitskonzept vorbei.

Bedeutet dieses, dass Deutschland sich künftig an einer Atomwaffe beteiligt? Möglich, aber kein völliges Neuland: „In der Eifel werden noch immer Atomwaffen gelagert, die jedoch unter US-Oberbefehl stehen. Sollte jedoch 2025 ein Republikaner auf Joe Biden folgen und Truppen aus Europa abziehen, müsste eine Lösung gefunden werden“, ließ Jaeger wissen. Dass die Ukraine ihre Atomwaffen nach dem Zerfall der Sowjetunion abgegeben hatte, erweise sich jetzt als Fehlentscheidung: „Wer über Atomwaffen verfügt, ist nicht mehr angreifbar und steht auf Augenhöhe mit der Supermacht USA. Hätte die Ukraine ihre Atomwaffen noch, wäre sie nicht angegriffen worden“, betonte er. Eine mögliche Zukunft für die Ukraine sah er in einer Aufteilung des bisherigen Staats nach tschechoslowakischem Vorbild - der Westen als neutrales Gebiet, der Osten als russische Zone.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Buchen Schüler haben 5500 Euro für die Ukraine-Hilfe erlaufen Mehr erfahren

Auch Deutschland bleibe von den Ereignissen nicht unberührt und müsse Einiges auf den Prüfstand stellen. Einen Ausweg sah er in einer engeren Verbindung zu Frankreich: „Die Achse Paris-Berlin dürfte die sicherheitspolitische Zukunft sein“, betonte er. Auch die Energieversorgung sei zu regulieren: „Dringend“, so Jaeger, müsse man „weg von Rohstoffen aus Russland“ – bisher sei Deutschland zu 25 Prozent von russischen Importen abhängig. Der sofortige Stopp russischer Erdgasimporte jedoch sei keine Lösung, da er nur der Wirtschaft und am Ende ganz Europa schädige. „Wir können deshalb auch Forderungen aus Polen und dem Baltikum nicht nachkommen“, betonte er und übte Kritik an der Merkel-Regierung: „Energielogistisch hätte man nicht so stark auf Russland bauen sollen, doch erschien der deutschen Wirtschaft günstiger Bezug der Energie als wichtiger denn politische Sicherheit. Man konnte den Krieg nicht vorhersehen, kannte aber die Unberechenbarkeit Putins, das hätte man wissen müssen“, räumte Jaeger ein.

Gas die Achillesferse

Die Achillesferse Westeuropas und auch der Bundesrepublik sei das Gas: „Fast 50 Prozent kommen aus Russland, wo die größten Weltreserven liegen“, hielt er fest. Die mehr als diffizile Lage diktiere die Suche nach alternativen Gas- und Ölquellen - nicht nur die US-Flüssiggasversorgung sei ein Ausweg: Qualitativ hochwertiges, schwefelarmes Erdöl beispielsweise könne theoretisch aus Libyen bezogen werden. „Das Land könnte interessant werden, da es keine machtpolitischen Bindungen und relativ kurze Transportwege nach Europa gibt“, merkte Dr. Kinan Jaeger an.

Auch Erdgas aus dem östlichen Mittelmeer sei denkbar: Eine Pipeline, die über Zypern und Griechenland nach Westeuropa führt, befindet sich im Stadium der Planung. Schlüssig legte Jaeger verschiedene Optionen für die Zukunft dar: „Wir müssen etwas tun, wenngleich komplettes Umstellen auf regenerative Energien nicht funktionieren wird“, bemerkte er. Politisch sei die Situation nicht ausweglos, aber verfahren: Sobald in Ägypten oder Syrien Nahrungsknappheit herrschen – etwa wenn kein Weizen mehr aus der Ukraine importiert wird – sei mit „Revolutionen oder Fluchtwellen“ zu rechnen.

Aktuell seien rund acht Millionen Ukrainer auf dem Weg nach Europa, etwa die Hälfte werde nach Deutschland gelangen. Eines habe die Krise spontan gezeigt: Mehr denn je und dringend benötige Europa ein außen- und sicherheitspolitisches Profil auf breiter Front. „Gerade im Hinblick auf die Ukraine ist eine enge Zusammenarbeit in der EU sowie insbesondere mit Frankreich unabdingbar“, betonte Jaeger.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Europa muss aufpassen“

Mit klaren Worten beschloss er seinen Vortrag: „Europa muss aufpassen, um nicht zwischen den Fronten aus Ost und West zerrieben zu werden, und die Zeiten, in denen man politisch auf Versprechen anderer bauen konnte, sind lang vorbei“, konstatierte der Experte.

Seine packende, inhaltlich klar strukturierte Expertise untermalte Dr. Kinan Jaeger mit Grafiken und Diagrammen etwa zur Entwicklung der Ölpreise im Lauf der Jahrzehnte und der Auswirkungen politischer Spannungen. Abgerundet wurde der Abend durch eine Frage- und Diskussionsrunde, deren lebhafter Verlauf einmal mehr die ungemeine Aktualität und Brisanz des Themenkomplexes offenbarte. ad