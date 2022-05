Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Galerie „Fürwahr“ - Neue Ausstellung in den Startlöchern / Kerstin Oehm und Enrico Illhardt stellen aus Walldürn: „Turbulenz & Silence“ lautet der Titel

Eine neue Ausstellung in der Galerie „Fürwahr“ steht in den Startlöchern. Nachdem das Poesie-Projekt mit den Schülern der Realschule erfolgreich abgeschlossen ist, bereitet man nun die Vernissage für die Frühlings-Ausstellung am 15. Mai vor.