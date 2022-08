Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freilaufende Tiere - In zahlreichen Kommunen des Kreises vermehren sich die Samtpfoten unkontrolliert Walldürn: Streunerkatzen sind ein riesiges Problem

„Freilaufende Katzen werden in vielen Kommunen zu einem echten Problem“, weiß Kerstin Hermsdorf-Sauer vom Tierschutzverein Buchen. So laufen in Walldürn aktuell rund 40 herrenlose Tiere herum.