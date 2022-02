Walldürn: Straße soll VIP I und VIP II verbinden

Walldürn. Als Erfolgsmodell schlechthin gilt der Verbands-Industrie-Park (VIP): Das Industriegebiet erlebt einen wahren Boom. Am Donnerstag wurde in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) in der Erftalhalle in Hardheim eine weitere Baumaßnahme besprochen: Mittels einer Verbindungsstraße soll der VIP I (Rotbildweg) an den VIP II (Birkenbüschleinsweg) angebunden werden.

Die Netto-Baukosten für die Erschließungsstraße zwischen den vorhandenen Straßen „Am Limes“ (VIP I) und „Birkenbüschleinsweg“ (VIP II) werden auf 180 000 Euro geschätzt; entsprechende Mittel sind im Haushalt 2022 eingeplant.

Die geplante Straße führt über die ehemalige Eisenbahntrasse der Bahnstrecke Hardheim-Walldürn und dockt an der Wendeplatte des Birkenbüschleinswegs an.

Einstimmig beschloss die Verbandsversammlung, die Ingenieursleistung Straßenbau zur Angebotssumme von 27 774,23 Euro dem Ingenieurbüro Walter & Partner (Tauberbischofsheim) zu übertragen.

Auch auf der Walldürner Höhe ist die Energiewende ein Thema: Die Stadtwerke Buchen planen den Bau des Agri-PV-Energieparks „Neusaß II“ im Gewann „Etzheumatten“ auf Glashofener Gemarkung. Dem Projekt stellte die GVV-Verbandsversammlung am Donnerstag die Weichen, indem die entsprechende Teiländerung des Flächennutzungsplans 2015 einstimmig befürwortet wurde.

Neuartige Technologie

Wie Marius Bergmann (Ingenieurbüro IFK, Mosbach) argumentierte, soll auf dem südlich von Neusaß und unweit der Ziegelhütte gelegenen Areal eine neuartige Technologie umgesetzt werden. „Die Agri-PV-Anlage ermöglicht eine gleichzeitige Nutzung der Fläche durch Landwirtschaft und Stromerzeugung durch zweiseitig nutzbare Solarmodule“, betonte er. Die geplante Sonderbaufläche „Agri-PV“ soll rund 9,3 Hektar groß sein und klimafreundliche Stromerzeugung mit weiterhin bewirtschafteten Agrarflächen verbinden. Als Nächstes wird der Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung mit Begründung ausgearbeitet. Verbandsvorsitzender Markus Günther zeigte sich beeindruckt: Er sprach von einem „interessanten Vorhaben“ und lobte die „absolut zukunftsträchtige“ Mehrfachnutzung, mit der alle Interessengruppen erreicht werden. ad