Walldürn: Stadt wird zum Schaufenster der regionalen Produkte

Aus der Region, für die Region – die Vielfalt an regionalen Produkten ist groß und beim Naturparkmarkt hautnah zu entdecken. Der erste Naturparkmarkt des Jahres findet am Sonntag, 27. März, in Walldürn statt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich die fast 40 Anbieter aus dem ganzen Naturpark Neckartal-Odenwald mit ihren regionalen Waren, Spezialtäten und Besonderheiten. Sie ermöglichen den Blick

