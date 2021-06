Walldürn: Seltene Schwarzstörche tappen in Fotofalle

Walldürn. An seinem typischen Gefieder erkennt man einen Schwarzstorch mühelos: überwiegend schwarz mit grünlich-violettem Metallglanz. Schnabel und Beine sind während der Brutsaison leuchtend rot gefärbt. Möglicherweise sogar zwei dieser Vögel sind Dr. Henrich Heitmann an verschiedenen Stellen auf der Walldürner Gemarkung vor die Wildkamera gelaufen.

Eine Aufnahme vom Ostersonntag und eine weitere vom vergangenen Samstag belegen die Anwesenheit der seltenen Tiere in der Region. Ihre Spannweite beträgt bis zu zwei Meter bei einem Gewicht von etwa drei Kilogramm. Der Kreisjägermeister hält es für durchaus möglich, dass die Tiere auf den Bildern nicht identisch sind. Die Freude über die Anwesenheit dieser großen Vögel ergibt sich für ihn aus der Schönheit der Tiere und der langen Verbundenheit: Schon in vorchristlich-germanischer Zeit sah man den Schwarzstorch als einen der Begleiter Odins. Nur wenige Menschen haben heutzutage schon einmal einen Schwarzstorch gesehen, denn der Schwarzstorch (Ciconia nigra ) ist deutlich seltener und scheuer als der viel näher am Menschen lebende Weißstorch. In Deutschland gibt es derzeit nur 800 bis 900 Brutpaare gegenüber 6300 Weißstörchen.

Die großen, ruhigen Waldflächen in der Region ermöglichen es den Tieren artgemäß sehr zurückgezogen zu leben. Problematisch für den Erhalt der Art ist die geringe Zahl von global nur etwa 40 000 Tieren. Zugverluste und Probleme in den Überwinterungsgebieten stellen eine Gefährdung dar. Vor allem Jungstörche verunglücken häufig auf ihrem ersten Zug an Hochspannungsleitungen. In den Brutgebieten sind negative Veränderungen der Lebensräume sowie Störungen am Brutplatz die schwerwiegendsten Gefährdungsursachen.

Eine relativ neue Bedrohung sind Windenergieanlagen (WEA). Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarte veröffentlichte 2015 einen empfohlenen Mindestabstand von 3000 Metern zwischen WEA und Brutplatz sowie einen Prüfbereich von 10 000 Metern um Brutplätze, um Gefährdungen bei Flügen zu Nahrungsgründen auszuschließen.

