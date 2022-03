Walldürn: „Schwarzen Hawwer” in den Geschäften gesammelt

Walldürn. „Schwarzen Hawwer“ sammeln ist in Walldürn eine Tradition, die von der Fastnachtsgesellschaft „Fideler Aff“ als alter Brauch übernommen wurde. Alljährlich am Rosenmontag ziehen närrisch verkleidete Gruppen singend und tanzend durch die Geschäfte und sammeln ihren „Schwarzen Hawwer“.

In den letzten Jahren entwickelte sich dieser Brauch dahingehend weiter, dass die Kolpingfamilie im Rahmen ihres „Strohbärtreibens“ durch die Straßen der Innenstadt zog und Geld für wohltätige Zwecke sammelt.

Pandemie-bedingt konnte dieser Brauch der „Strohbärengruppe“ sowie der sie begleitenden Krachkapelle und unzähligen „Dürmer Klohns“ weder im vergangenen noch in diesem Jahr durchgeführt werden. Um ihn nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, hat sich der Stadtmarketingverein „Walldürn gemeinsam“ eine besondere Aktion für Kinder ausgedacht.

So sollten an diesem Rosenmontag die Walldürner Kinder – verkleidet in ihrem jeweiligen Lieblingskostüm – ab 9 Uhr am Fenster der Tourist- und Freizeitinformation im historischen Rathaus anklopfen und sich dort eine grüne „Schwarzer Hawwer“-Tasche sowie einen Fastnachts-Button abholen – und anschließend in 19 Geschäften, Institutionen und Betrieben mit lauten Rufen den „Schwarzen Hawwer“ einfordern und die grünen Taschen mit Süßigkeiten füllen lassen.

Da diese Aktion erstmals stattfand, war man vonseiten des Stadtmarketingvereins gespannt, welche Resonanz sie bei der Jugend finden würde. Schon eine viertel Stunde vor Beginn bildete sich eine lange Schlange – und am Ende waren es etwa 250 bis 300 Kinder, die sich beteiligt haben.

Der Ansturm war so groß, dass viele der teilnehmenden Läden und Geschäfte sowie Institutionen kurzfristig dazu gezwungen waren, bei ihren „Schwarzer Hawwer“-Süßigkeiten nachzurüsten, da der ursprünglich besorgte Vorrat auszugehen drohte. ds

