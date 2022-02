Walldürn: Schüler drehten ein Faschenaacht-Video

Walldürn. Die närrischen Tage stehen vor der Tür und Corona macht den meisten Veranstaltungen auch dieses Mal einen Strich durch die Rechnung.

Wie im vergangenen Jahr hat sich das Kreativteam der Stadt einiges einfallen lassen, um die närrischen Tage dennoch etwas bunt zu gestalten.

Auf der Internetseite der Stadt Walldürn unter wallduern.de/faschenaacht sowie auf der städtischen Facebook-Seite gibt es in den kommenden Tagen verschiedene Berichte und Aktionen. Den Start machte bereits am Dienstag diese Woche die „Närrische Backstube“. Der Walldürner Traditionsbäcker Tobias Leiblein zeigt in einem kurzen Video, wie man die süße Sünde des Spritzkuchens auch ganz einfach zuhause herstellen kann.

Videos der Grundschule

Pünktlich zum Schmutzigen Donnerstag, gehen zwei Videobeiträge der Grundschule Walldürn online. Die Kinder der Klasse 3c (Sportlehrerin Kerstin Kohler) präsentieren einen närrischen Flashmob und die Schüler der Klasse 1b (Klassenlehrerin Sandra Wörner) einen rhythmischen Affentanz.

„Es war eine Freude zu sehen, wie viel Spaß die Kinder beim Vorbereiten Ihres Auftritts hatten,“ so Rektorin Christina Scheuermann.

Von Basteltipps über Liedtexte, vom närrischen Backkurs bis hin zu närrischen Schmankerlangeboten der Walldürner Betriebe: Auf der Internetseite der Stadt Walldürn lässt sich jeder in Faschenaachtsstimmung versetzen. pm

