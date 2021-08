Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schlager Open-Air in Walldürn - Viele Stars der Branche begeisterten die rund 1000 Besucher mit Hits und guter Laune Walldürn: Schlechtes Wetter, aber gute Stimmung bei Schlager Open-Air

Schlager stundenlang – das gab es am Sonntag in Walldürn auf dem Platz hinter der Nibelungenhalle. Sehr zur Freude von rund 1000 Konzertbesuchern, denen beim siebenstündigen Programm ein großes Aufgebot an Stars geboten wurde.