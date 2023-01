Walldürn: Rucksack einer betenden Frau in der Basilika gestohlen

Walldürn. Ein Unbekannter entwendete am Dienstagnachmittag den Rucksack einer 50-Jährigen in Walldürn. Die Frau befand sich gegen 14.45 Uhr in der Basilika in der Burgstraße, um zu beten. Der Täter lief zunächst einige Male an der Frau vorbei und griff dann plötzlich nach dem Rucksack, den die 50-Jährige neben sich abgestellt hatte. Anschließend rannte der Mann davon.

Er wird als circa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll eine schwarze Weste mit Kapuze getragen haben.

Beim Rucksack handelte es sich um einen schwarzen Rucksack ohne Aufschrift, in dem Bücher und diverse Gegenstände im Wert von rund 100 Euro enthalten waren.

Zeugenhinweise nimmt unter Telefon 06282/926660 der Polizeiposten Walldürn entgegen.