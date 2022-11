Gerade nach Schulschluss sind Schüler meist in Gruppen auf den Gehwegen unterwegs. Hinzu kommt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Mit vielen Fußgängern, Autos und Fahrrädern stellt die Verdichtung an Verkehrsteilnehmern mehrere Gefahrenstellen auf der Innenstadt-Umgehungsstraße dar. Hermino Katzenstein machte sich bei seinem Besuch ein Bild über die aktuelle Situation in Walldürn.

© Bilder Stefanie Cabraja