Walldürn: Jubiläumsfest im Zeichen von Adolph Kolping im September

Walldürn. Ein Jubiläumsfest ganz im Zeichen Adolph Kolpings – zum 125-jährigen Bestehen plant die Kolpingsfamilie Walldürn ein Festwochenende vom 24. bis zum 26. September, das in jedem Aspekt dem Grundgedanken Kolpings gleich kommt. Neben einer Zeitreise durch die Geschichte der Kolpingsfamlie mit einem Festakt am Freitagabend, soll das Programm am Samstag und Sonntag umfangreich der heutigen Kolpingarbeit gewidmet sein. Mit ihrem Festwochenende möchte die Kolpingsfamilie nicht nur Altes ehren, sondern auch aktuelle Kolpingarbeit hervorheben. Ein Angebot für die ganze Bevölkerung – wenn auch unter Corona-Vorzeichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1