Walldürn: Haushalt 2025 einstimmig verabschiedet

Walldürn. Den Haushaltsplan 2025 der Stadt Walldürn hatte Kämmerin Luisa Bleifuß mit den Eckdaten bereits in der Dezembersitzung des Gemeinderats vorgestellt (wir berichteten). Nach den Beratungen unter anderem im Finanzausschuss im Januar und einigen Veränderungen galt es in der Sitzung am Dienstag einen Beschluss zu fassen. „Unsere Agenda ist prall gefüllt mit Projekten, die von essenzieller Bedeutung für die Weiterentwicklung und die Sicherheit unserer Stadt und ihrer Bürger sind“, ging Bürgermeister Meikel Dörr auf die Zahlen im Rahmen seiner Haushaltsrede ein. „Dazu zählen sowohl die Fertigstellung begonnener Vorhaben als auch die Initiierung neuer Projekte“, ergänzte er.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den veranschlagten Erträgen in Höhe von rund 37,3 Millionen Euro stehen Aufwendungen von rund 45,9 Millionen Euro gegenüber. Im Ergebnishaushalt bedeutet dies ein Defizit von rund 8,5 Millionen Euro. Bei der Haushaltseinbringung waren es auf der Ertragsseite rund 36,8 Millionen Euro und auf der Aufwendungsseite etwa 47,5 Millionen Euro. „Die Veränderungen kommen durch Sparmaßnahmen, aber auch durch aktualisierte Werte zustande“, sagte Luisa Bleifuß. Im Januar habe die Kämmerei noch die voraussichtlichen Ergebnisse von 2024 sowie neue Planzahlen eingearbeitet, sodass die Erträge für den Haushalt 2025 angepasst wurden. Des Weiteren seien Mittel für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen gekürzt sowie einzelne Maßnahmen aufgrund der Haushaltslage gestrichen worden. „Hieraus ergibt sich dann die Einsparung von 1,6 Millionen auf der Aufwandsseite“, erläuterte sie. „Die Top-10 unserer Investitionsmaßnahmen beläuft sich dabei auf eine Summe von 11,9 Millionen Euro. Dies entspricht circa 75 Prozent der bereitzustellenden Mittel von 15,9 Millionen Euro“, fasste der Bürgermeister zusammen. Zu diesen zehn Maßnahmen zählen unter anderem die Erschließung von Baugelände (rund 3,9 Millionen Euro), die Sanierung des Stadt- und Wallfahrtsmuseums (rund 3,4 Millionen Euro), die Generalsanierung der Grundschule Walldürn (Restzahlung von rund 1,2 Millionen Euro) und die Instandsetzung der Atemschutzgerätewerkstatt der Feuerwehr (rund 855.000 Euro).

Für 2025 ist eine Kreditaufnahme von rund 9,44 Millionen Euro vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist von 2023 (720 Euro) auf 2024 (636 Euro) gesunken, damit habe man eine Tilgung von rund einer Million Euro erzielt, sodass sich aber auch die Liquidität reduziert hat. „Für dieses Jahr haben wir eine Tilgung in Höhe von 950.000 Euro vorgesehen“, betonte Dörr. Mit der Kreditaufnahme könne sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende erhöhen. Dies zeige sich jedoch erst im Jahresverlauf.

Für die mittelfristige Finanzplanung, das heißt für den Zeitraum von 2025 bis 2028, plane die Stadt Walldürn investive Maßnahmen von rund 43,7 Millionen Euro. Das bedeutet Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt etwa 24 Millionen Euro in vier Jahren.

„Die Erstellung des Haushalts 2025 war besonders herausfordernd“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Berger. „Wie viele andere Kommunen in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland sehen wir uns mit einer wachsenden Anzahl von Pflichtaufgaben konfrontiert, während die finanziellen Zuweisungen von Bund und Land nicht im gleichen Maße ansteigen“, erklärte er. Aufgrund einer verantwortungsvollen Haushaltsführung in der Vergangenheit sei es mit Weitblick gelungen, Schulden abzubauen und Rücklagen zu bilden. „Angesichts der erheblichen Investitionsstaus und dringend notwendiger Maßnahmen werden wir nicht drum herumkommen, neue Schulden aufzunehmen“, ergänzte er. Er legte den Fokus Projekte wie die Nibelungenhalle, das Freibad und die sanierungsbedürftige Infrastruktur. Als besonders dringlich seien jedoch Investitionen in die Sanierung der Bildungseinrichtungen. Dem schloss sich auch SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Beyersdorfer an. „Vor uns liegen große Aufgaben und Ausgaben“, betonte er. Die Nibelungenhalle, die Grundschule in Altheim sowie der Kindergarten in Altheim und auch die Ortsdurchfahrt werden in Zukunft auf die Stadt zukommen. „Dennoch wollen wir in Zukunft auch leistungsfähige Feuerwehren, eine moderne Verwaltung, gute Kinderbetreuung sowie Kindergärten und Schulen. Wir wollen Walldürn in seiner Kernstadt und den Stadtteilen als lebenswerte Gemeinde nachhaltig weiterentwickeln“, sagte Beyersdorfer. Dabei sei in den nächsten Jahren kein Freiraum für Sonderwünsche. Er richtete den Blick trotz der negativen Zahlen darauf, dass in den vergangenen Jahren die Schulden zurückgingen und Rücklagen gebildet werden konnten. „Wir haben in den vergangenen Jahren verantwortungsbewusst gewirtschaftet und für unsere Fraktion kann ich versprechen, werden wir das auch in den kommenden tun“, sagte er.

Das Gremium billigte einstimmig die Haushaltssatzung 2025 sowie die mittelfristige Finanzplanung von 2026 bis 2028.