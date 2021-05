An einer großangelegten Suchaktion nach einem jungen Mann haben sich am Donnerstag in Walldürn rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehren aus Walldürn und Buchen sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beteiligt.

Nach einem Streit am Mittwochmittag war der 18-Jährige nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Weil nicht auszuschließen war, dass er sich in einer hilflosen Lage

...