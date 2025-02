Walldürn: Geldautomat gesprengt - Großfahndung der Polizei

Walldürn. Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten der Volksbank Franken in der Otto-Hahn-Straße in Walldürn gesprengt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Eine sofortige Großfahndung der Polizei sei bisher erfolglos geblieben. Bis in die frühen Morgenstunden waren Delaborierer vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Einsatz. In der Zwischenzeit haben sie den Tatort für die Spurensicherung freigegeben. Gegen 9 Uhr waren die Mitarbeiterinnen der Spurensicherung dort noch zugange.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Mitarbeiter der Volksbank waren vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Volksbank habe durch einen Anruf des Landeskriminalamtes von der Geldautomatensprengung erfahren, erklärte Kristin Bieler vom Vorstandsstab der Volksbank auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. „Es ist sehr bedauerlich, dass wir nun auch Opfer einer Automatensprengung wurden. Jedoch hatten wir Glück im Unglück, vor allem da keine Personen verletzt wurden. Außerdem war es ein frei stehendes Gebäude, so dass wir keinen Schaden an etablierten Bankgebäuden haben. Wir hoffen, dass dies ein Einzelfall bleibt und die schnell eingeleitete Fahndung zu Erfolg führt“, sagten die beiden Bankvorstände Karin Fleischer und Holger Dörr.

Geldautomatensprengung in Walldürn: Schadenshöhe ist noch nicht bekannt

Das Kriminalkommissariat Mosbach der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens und über die Höhe des Raubgutes kann die Polizei derzeit noch keine gesicherten Angaben machen. Ebenso könne man aus ermittlungstechnischen Gründen nicht sagen, welcher Betrag Bargeld sich im Automaten befand, so Bieler.

Der Tatverdacht richtet sich gegen mehrere dunkel gekleidete Männer. Diese entfernten sich mit einer schwarzen, hochmotorisierten Limousine vom Tatort. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Walldürn und Umgebung gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

Der Geldautomat, der sich als „Drive-in“ in einem Häuschen gegenüber des Discounters Lidl befindet, wurde durch die Sprengung komplett zerstört. „Aktuell können wir noch nicht sagen, ob wir den Geldautomaten wieder aufbauen, und wenn ja wie“, erklärte Bieler.